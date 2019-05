Renders de supostas cases do “iPhone XI” ressaltam quadrado da câmera tripla

Não há como negar: está ficando cada vez mais difícil fugir da possibilidade de os próximos iPhones possuírem um módulo quadrado na parte traseira para abrigar as três câmeras (nos modelos topos-de-linha) e as duas câmeras (para o sucessor do iPhone XR), segundo os rumores.

Ontem, nós divulgamos um conceito elaborado pelo @OnLeaks para a próxima versão do iPhone XR que mostrava um módulo grande com duas lentes. Agora, o Slashleaks compartilhou o que seriam renders de cases dos sucessores dos iPhones XS e XS Max, os especulados “iPhone XI” e “XI Max”.

As imagens mostram que, de fato, as câmeras traseiras dos próximos iPhones deverão perder o aspecto retilíneo, podendo ser dispostas triangularmente dentro do módulo quadrado. Tal design não contribui nem mesmo para que o flash fique alinhado com as lentes, tanto é que no render ele foi posicionado na parte superior direita do módulo.

Assim como no modelo menor, o de 6,5 polegadas deverá contar com três câmeras e um módulo praticamente igual na parte traseira; porém, como o chassi desse aparelho é maior, a protuberância da câmera não seria tão extravagante quanto no modelo de 5,8 polegadas.

Não bastasse um leaker “confirmar” o novo design dos próximos iPhones, Sonny Dickson (que também tem um ótimo histórico envolvendo vazamentos) publicou imagens de uma suposta case para os futuros aparelhos, divulgadas por “fontes confiáveis na China”.

Assim como os renders do Slashleaks, as imagens mostram o módulo quadrado, indicando que o aparelho terá 8,74mm de espessura no modelo de 6,5″ e 8,62mm no de 5,8″ — um pouco mais que os atuais iPhones XS e XS Max, que possuem 7,7mm.

Esses renders são criados por fabricantes de acessórios que se antecipam aos lançamentos da Apple para serem os primeiros a venderem cases, películas e outros acessórios para os dispositivos recém-lançados. De acordo com o MacRumors, esses “vazamentos” costumam ser precisos porque envolvem muito dinheiro, mas isso não quer dizer que eles estejam totalmente certos.

Independentemente da posição, o fato é que a Apple deverá mesmo adotar um sistema de câmeras triplo nos iPhones. Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a terceira lente dos próximos aparelhos seria uma ultra grande angular, sobre a qual deverá ser aplicada algum tipo de tonalidade preta para deixar a sua aparência mais discreta.