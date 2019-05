Tela do Apple Watch Series 4 ganha prêmio de “Display do Ano”

Todos os anos, a Society for Information Display (ou SID — grupo formado por cientistas, engenheiros, pesquisadores e executivos da área tecnológica para promulgar tecnologias de tela) organiza os Display Industry Awards, onde as mais notáveis inovações do ano no segmento são laureadas.

Em 2019, na 24ª edição do prêmio, um dos principais vencedores foi o… iPhone? iPad? Mac? Não, não: foi o Apple Watch Series 4.

A pequena tela do relógio saiu do evento com um dos prêmios de “Display do Ano”, entregues aos “componentes com avanços tecnológicos mais significativos ou recursos mais extraordinários” — mesmo reconhecimento, aliás, dado ano passado ao iPad Pro.

A principal razão para a vitória do Apple Watch, além das bordas reduzidas, tem nome: trata-se do LTPO (low-temperature polycrystalline oxide, ou óxido cristalino de baixa temperatura), a nova tecnologia empregada pela Apple que aprimora o consumo de energia da tela e permite que, mesmo tendo uma área 30% maior em relação aos antecessores, o novo relógio da Maçã ofereça uma eficiência energética e um tempo de bateria ainda maior em relação à geração Series 3.

Abaixo, traduzimos a justificativa completa dada pela SID para o prêmio:

Ao mesmo tempo em que mantém o característico design original, a quarta geração do Apple Watch traz vários refinamentos, combinando melhorias no hardware e no software em uma forma singular e unificada. O impressionante display, mais de 30% maior (em 40mm ou 44mm, dependendo do modelo), integra-se perfeitamente com o corpo menor e mais fino, enquanto a nova interface traz mais informações e detalhes mais aprofundados. A tela é parte fundamental do Apple Watch, e o Series 4 aprimora este aspecto com mais força que nunca. O desafio para os designers foi fazer painéis maiores sem aumentar o tamanho do relógio ou comprometer a bateria. As bordas mais finas permitem uma área de visualização 30% maior, enquanto uma nova tecnologia de tela chamada LTPO ajuda na eficiência energética, ajudando os usuários a enfrentar o dia com apenas uma carga.

Além do Apple Watch, outros dois produtos receberam a distinção de “Display do Ano”, ambos dotados da tecnologia microLED: a TV The Wall, da Samsung, e a solução Crystal LED Display System, da Sony.

Apple Watch Series 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 333,25

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Materiais: alumínio ou aço inoxidável

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2018

via AppleInsider