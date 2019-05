Telegram ganha arquivo para chats e mais; Gmail, Outlook, SoundHound, Nike Training Club e Facebook são atualizados

E cá estamos nós novamente com as novidades mais legais de aplicativos relevantes e/ou populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

Telegram

O mensageiro instantâneo favorito de (quase) todo mundo que o conhece ganhou algumas novidades bem úteis. Por exemplo: agora, assim como no WhatsApp, é possível arquivar conversas para que contatos menos importantes não fiquem ocupando espaço na sua tela inicial — para fazer isso, basta arrastar o chat desejado para a esquerda. O arquivo de conversas fica oculto no topo da lista de chats e, para revelá-lo, basta puxar a lista para baixo.

A versão 5.6 do Telegram tem mais cartas na manga: é possível, agora, gerar um link para qualquer mensagem dentro de uma conversa — esse link pode ser compartilhado dentro dos membros do próprio grupo participando do chat, e somente eles. Além disso, a tela inicial agora tem um indicativo dos seus contatos que estão online: os que estiverem ativos naquele momento terão uma bolinha verde na foto de perfil.

Por fim, agora é possível limpar sua tela de stickers mais usados e, no iOS, configurar uma senha de seis dígitos para bloquear o mensageiro de bisbilhoteiros.

Gmail

Enquanto isso, o Google adicionou ao seu popularíssimo serviço de email um recurso que, anteriormente, era possível apenas no navegador com o uso de serviços externos: o agendamento de envio.

Com isso, você pode aproveitar a inspiração da madrugada redigir aquela mensagem matadora às 2h da manhã, mas programar para que ela seja enviada somente às 9h — evitando, assim, que a pessoa do outro lado receba qualquer tipo de notificação inapropriada durante o sono. O recurso também é ótimo para aniversários e datas importantes.

Para agendar o envio de um email, basta tocar no menu durante a escrita da mensagem e selecionar a opção “Programar envio”, escolhendo data e hora desejadas. A etiqueta “Programado” reúne todos os emails com envio agendado.

Outlook

Outro dos clientes de email mais populares do mundo também ganhou novidades — no seu punho, especificamente. A Microsoft atualizou o app do Outlook com uma série de novas complicações e outras melhorias na sua versão para watchOS.

No Apple Watch Series 4, é possível adicionar complicações relacionadas ao calendário do Outlook à face Infograph — assim, você pode simplesmente levantar o braço para checar qual seu próximo compromisso, por exemplo. Talvez mais importante é notar que, com a atualização, o app para watchOS está significativamente mais rápido, o que é sempre uma novidade muito bem-vinda.

SoundHound

O Shazam pode ter sido comprado pela Apple e ganhado várias integrações com o iOS, mas isso não significa que seu principal concorrente — o SoundHound — tenha jogado a toalha.

Na versão 8.9.8 do aplicativo, usuários ganharam uma nova página totalmente dedicada às letras de músicas. Nela, é possível buscar por canções simplesmente digitando um ou dois versos que você se lembre; as músicas recentemente descobertas, bem como as mais populares no momento, podem ter suas letras exibidas rapidamente.

A novidade está disponível para o SoundHound e para o SoundHound∞ (versão sem anúncios do app).

Nike Training Club

O aplicativo de malhação da Nike tem duas novidades: a primeira é um novo plano Premium, que custa US$15 mensais e dá ao usuário acesso a treinos e programas especiais, liderados por “mestres” da empresa — mas não se preocupe: o conteúdo disponível na versão gratuita continua lá para quem não quiser pagar nada. Por enquanto, o plano Premium do app só está disponível nos EUA, mas ele deverá começar a ser oferecido em outros países muito em breve.

Além disso, temos agora suporte a lembretes de treinos, o que, na prática, significa que o app lhe enviará notificações regularmente para lhe encorajar a mexer o esqueleto e gastar algumas calorias. A ferramenta pode ser desligada, naturalmente.

Facebook

O app da maior rede social do mundo, por sua vez, ganhou um novo ícone, com tons mais claros. O redesign do Facebook móvel continua sendo disponibilizado para usuários ao redor do mundo, mas ainda não está disponível para todos.