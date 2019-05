WhatsApp não funcionará mais em iPhones com iOS 7 em 2020

Manter um serviço multiplataforma como o WhatsApp Messenger não é algo simples. Ainda que o iOS e o Android sejam hoje os sistemas operacionais móveis mais utilizados no mundo, temos dezenas de versões deles. Assim, introduzir novos recursos ao mesmo tempo em que você tenta manter uma base de compatibilidade ampla é uma tarefa árdua.

Uma hora a corda estica demais e você precisa tomar uma decisão. Foi o que a empresa fez agora ao anunciar uma nova leva de dispositivos/sistemas que deixarão de ser suportados num futuro não muito distante. No caso do iOS, iPhones rodando a sétima versão do sistema deixarão de funcionar a partir do dia 1º de fevereiro de 2020.

Confira abaixo a lista completa de aparelhos/sistemas que deixaram/deixarão de ser suportados:

Nokia Symbian S60: após 30/7/2017

BlackBerry e BlackBerry 10: após 31/12/2017

Nokia S40: 31/12/2018

Windows Phone: 31/12/2019

Android 2.3.7 (Gingerbread): após 1º/2/2020

iOS 7: após 1º/2/2020

Fica, então, o aviso: se você tem um iPhone 4, está preso no iOS 7 e não abre mão de utilizar o WhatsApp, tem até o começo do ano que vem para trocar de iPhone. Ou se você tem outro modelo mas ainda rodando o iOS 7 por algum fator, terá que necessariamente atualizar para a última versão compatível com o aparelho.

Aos interessados, nós temos um guia completo no qual listamos todos os iPhones e as últimas versões dos sistemas suportadas por eles.

via Tecnoblog