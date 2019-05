Apple já teria iniciado a produção do chip A13, que equipará os novos iPhones

Os atuais iPhones (XS, XS Max e XR) são equipados com o chip A12 Bionic; já os iPads Pro vêm com o A12X Bionic. Quais chips equiparão os iPhones e iPads Pro de 2019? Isso mesmo que você está pensando: A13 [algum codinome impactante aqui] e A13X [com o mesmo codinome impactante].

Como os iPhones tradicionalmente são apresentados em setembro e os iPads Pro em outubro, a Apple — na verdade, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), parceira exclusiva da Maçã na empreitada — já iniciou a produção desse importante componente. Na verdade, segundo informou a Bloomberg, tudo começou no mês passado (abril), sendo que agora, em maio, a produção entrará no ritmo necessário para que tudo fique dentro do cronograma estabelecido.

O chip A13 muito provavelmente será construído sob o mesmo processo de 7 nanômetros do atual A12 Bionic. A previsão é que, em 2020, passemos para 5nm.

Tanto a Apple quanto a TSMC, é claro, não quiseram comentar o assunto.

Novidades dos iPhones

Além dessa informação sobre os futuros chips da Maçã, a Bloomberg também deu alguns pitacos sobre as novidades que veremos nos novos iPhones (que são identificados pelos códigos internos D43 , D44 e N104 — respectivamente os sucessores do XS, do XS Max e do XR). Segundo o veículo, todos os três serão equipados com o A13; os modelos topos-de-linha, contudo, receberão uma terceira câmera enquanto o XR ganhará uma segunda — em linha com rumores recentes.

A terceira câmera nos modelos high-end seria uma ultra grande angular, a fim de fazer fotos maiores e mais detalhadas. Ela também permitirá um zoom maior que o atual; paralelamente, a Apple também estaria trabalhando em um recurso de correção automática, que encaixaria pessoas acidentalmente cortadas em uma foto. Já a segunda câmera do sucessor do XR ofereceria um zoom como o que temos hoje nos modelos XS e XS Max.

Os iPhones “XI” e “XI Max”, ainda segundo a Bloomberg, terão meio milímetro de espessura a mais que os atuais; o conjunto de câmeras traseiras, como especulado, ficaria em um quadrado no canto superior esquerdo — o que já está causando arrepios em muita gente.

Por fim, como também já foi informado, os iPhones de 2019 viriam com a possibilidade de compartilhar energia, podendo recarregar AirPods e outros dispositivos — bastando que tais aparelhos estejam em contato com a parte traseira do smartphone, como acontece hoje em aparelhos como o Galaxy S10.

via 9to5Mac