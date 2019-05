Google Podcasts chega ao iOS (e a desktops) pela web

Se você é um usuário fiel do iOS/macOS, sua experiência com o Google Podcasts talvez seja ínfima ou até mesmo nula, isso porque a plataforma de podcasts da gigante de Mountain View estava disponível (até agora) somente por meio do seu app oficial para Android.

Rolling out this week you'll be able to search for and play podcasts directly in Google Search across Android, iOS, and desktop browsers, a step toward making audio a first-class citizen across Google. pic.twitter.com/29ohC7W9z8 — Zack Reneau-Wedeen (@ZackRW) 9 de maio de 2019

A partir desta semana, você poderá pesquisar e reproduzir podcasts diretamente na Pesquisa do Google em navegadores para Android, iOS e computador, um passo para transformar o áudio em um cidadão de primeira classe em todo o Google.

Como divulgado durante a conferência Google I/O 2019, no início desta semana, a partir de agora é possível visualizar resultados de podcasts em pesquisas da web. Com isso, dá para buscar um determinado podcast pela barra de pesquisa do Google e reproduzi-lo diretamente da web em computadores e smartphones.

No iOS, mais precisamente, a novidade é mais do que bem-vinda já que o app do Google dedicado para podcasts não está disponível para a plataforma da Maçã (ainda?). Com relação à reprodução de programas pela web (mobile), o player exibe controles para pausar, avançar ou retroceder alguns segundos dos podcasts e até mesmo alterar a velocidade de reprodução.

A interface para desktops, por outro lado, é muito mais cômoda (devido à tela maior), mas a funcionalidade é idêntica à mobile. Além disso, os programas podem ser reproduzidos sem a necessidade de realizar login na sua conta do Google, porém ao conectá-la é possível sincronizar o status de reprodução em todos os seus dispositivos — incluindo alto-falantes inteligentes do Google.

Diferentemente da experiência no Android, não há como acompanhar seus podcasts favoritos a partir de uma página específica na web, já que o acesso está disponível somente por meio dos resultados da pesquisa do Google. Não obstante, usuários do Android podem ser encaminhados para o app Google Podcasts ao tocar em qualquer programa na web, como de costume.

O recurso está sendo lançado oficialmente nesta semana; logo, é provável que nem todos os podcasts disponíveis na plataforma do Google apareçam nos resultados da web, inicialmente (ainda não conseguimos visualizar o nosso lá, por exemplo). A Apple também lançou, em abril passado, uma interface de podcasts para a web, permitindo que usuários os reproduzam sem a necessidade de usar o app Podcasts (no iOS) ou o iTunes (no macOS).

via The Verge