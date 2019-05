Hub 6-em-1 da HYPER para iPads Pro está agora disponível para venda

Nós já falamos aqui, em janeiro passado, sobre o HyperDrive for iPad Pro, um hub 6-em-1 da HYPER destinado aos novos tablets da Maçã equipados com saída USB-C. Á época, entretanto, o acessório ainda estava em fases finais de desenvolvimento após uma campanha extremamente bem-sucedida no Kickstarter e no Indiegogo — de fato, a fabricante classifica o hub como “o acessório para iPad Pro mais bem-sucedido da história dos sites de financiamento coletivo”.

Agora, a espera acabou: o HyperDrive for iPad Pro já pode ser adquirido no site oficial da empresa, por US$90.

Para refrescar a memória de quem não se lembra muito bem, o compacto acessório traz seis portas que expandem significativamente o poder do iPad Pro: temos aqui uma saída HDMI (com suporte a transmissões 4K), uma saída de áudio 3,5mm, uma entrada para cartões SD e uma para microSD, uma porta USB-A 3.0 e uma USB-C para carregamento e transferência de dados.

Em termos de design, o hub tem acabamento em alumínio nas mesmas cores do iPad Pro (prateada ou cinza espacial), bem como um pequeno suporte emborrachado removível que se agarra ao corpo do tablet (sem riscá-lo), tornando sua utilização mais segura e sem riscos de perda brusca de conexão. A caixa do acessório inclui ainda um cabo USB-C de extensão, para que o hub funcione com qualquer dispositivo que tenha uma porta do tipo.

Eis um vídeo promocional dele:

Muito legal, não?