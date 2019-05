iOS 13 poderá não ser compatível com os iPhones SE, 6, 5s e alguns iPads

O mundo Apple é cercado de rumores. O MacMagazine faz parte desse mundo há muitos anos e, por isso, sabemos diferenciar bem fontes as quais têm um bom histórico de outras que não têm o mesmo respaldo e, por isso, não devem ser levadas tão a sério assim. Algumas vezes, porém, mesmo sem um histórico relevante, a informação faz tanto sentido que as chances de ela ser verdadeira são grandes. É o caso, aqui.

O site francês iPhoneSoft divulgou [Google Tradutor] — citando como fonte um desenvolvedor da Apple que trabalha diretamente com o sistema operacional móvel da empresa — a suposta lista de dispositivos os quais serão compatíveis com o iOS 13, que deverá ser apresentado na WWDC19 e liberado em setembro/outubro, após um período de testes.

Além dos sucessores dos iPhones XS, XS Max e XR, esses seriam os smartphones compatíveis com a próxima grande versão do iOS:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Dos que atualmente suportam o iOS 12 e seriam cortados na futura versão, teríamos:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

Caso a informação seja mesmo verdadeira, estamos falando de uma decisão importante da Apple pelo seguinte motivo: os iPhones 6 e 6 Plus venderam muito bem e, até hoje, são os aparelhos da Maçã com a maior base instalada. Tirar eles da lista de dispositvos compatíveis é ruim pois deixaria muitos usuários sem poder aproveitar as novidades de software da empresa; por outro lado, estamos falando de smartphones lançados em 2014 (ou seja, há cinco anos), e uma hora esse suporte tem mesmo que terminar, não tem para onde correr.

De quebra, deixando de suportar os iPhones 6/6 Plus — como eles têm uma base bastante grande —, poderemos ver muita gente fazendo upgrade para modelos mais novos (algo que, sem dúvida, beneficiará bastante a Apple).

Já o iPhone SE tem um hardware bastante parecido com o do 6s. Por que, então, ele deixaria de ser suportado? O 9to5Mac levantou a hipótese de a Apple estar limando de uma vez por todas os aparelhos com telas de 4 polegadas — o que pode fazer algum sentido.

Para iPads, a lista de aparelhos compatíveis com o iOS 13 seria esta:

iPad Pro de 12,9 polegadas (3ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (2ª geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (1ª geração)

iPad Pro de 11 polegadas

iPad Pro de 10,5 polegadas

iPad Pro de 9,7 polegadas

iPad (6ª geração)

iPad (5ª geração)

iPad Air (3ª geração)

iPad Air 2

iPad mini (5ª geração)

iPad mini 4

iPad mini 3

Assim como no caso dos iPhones, alguns iPads que atualmente suportam o iOS 12 seriam cortados da lista:

iPad Air

iPad mini 2

Já o iPod touch (6ª geração) continuaria podendo rodar o iOS 13 numa boa — quem sabe a Apple ainda lance um modelo de sétima geração, afinal, o atual está prestes a completar quatro anos.

O iOS 13, como falamos, virá com algumas boas novidades como Modo Escuro, Mail mais inteligente, um novo app que seria a mescla do Buscar Meus Amigos e Buscar Meu iPhone, e mais; ainda assim, segundo rumores recentes, ele deverá manter um foco forte em performance.