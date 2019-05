Optimus Player é um novo reprodutor para macOS com suporte ao AirPlay 2

Apple já teria iniciado a produção do chip A13, que equipará os novos iPhones Os atuais iPhones (XS, XS Max e XR) são equipados com o chip A12 Bionic; já os iPads Pro vêm com o A12X Bionic. Quais chips equiparão os iPhones e iPads Pro de 2019? Isso mesmo que você está pensando: A13 [algum codinome impactante aqui] e A13X [com o mesmo codinome impactante]. Como os iPhones […]

iOS 13 poderá não ser compatível com os iPhones SE, 6, 5s e alguns iPads O mundo Apple é cercado de rumores. O MacMagazine faz parte desse mundo há muitos anos e, por isso, sabemos diferenciar bem fontes as quais têm um bom histórico de outras que não têm o mesmo respaldo e, por isso, não devem ser levadas tão a sério assim. Algumas vezes, porém, mesmo sem um histórico […]

★ Smartusers.club: iTunes Movies, App Store e Apple Music, tudo numa única assinatura de R$44,90/mês! Com a crescente oferta no panorama do streaming, fica difícil escolher apenas um serviço; por outro lado, assinar todos eles sai muito caro. Mas anime-se, o MacMagazine descobriu um interessante clube de aquisição e contratação coletiva de produtos e serviços digitais de entretenimento. O Smartusers.club propõe-se agregar os entusiastas do entretenimento num conceito de compras […]