Nesta semana nós divulgamos um vídeo o qual faz um sobrevoo no Apple Park. E, para a surpresa de muitos, no meio do campus havia um grande palco colorido montado para algum evento. Nos comentários do nosso artigo, alguns leitores especularam que provavelmente ele foi montado — e estava sendo desmontado — por conta de um algum evento passado, já que a grama desgastada poderia ser um indicativo de que uma boa quantidade de pessoas passou por ali.

Bem, saciando a dúvida de muitos, o palco no meio do Apple Park (que tem as cores do logo original da Apple, diga-se) foi montado para um evento que acontecerá no dia 17 de maio, a fim de celebrar a abertura formal do Apple Park — e também como uma homenagem a Steve Jobs, idealizador da “espaçonave”.

As informações foram compartilhadas pelo Cult of Mac, que conseguiu obter um documento com as informações sobre o projeto. E não foi qualquer projeto, não: a equipe de design da Apple, liderada por Jony Ive, demorou meses para criar o arco (com a ajuda de uma empresa parceira). Nele, são utilizados mais de 30 componentes únicos que facilitam a construção e a remoção de eventos especiais como esse, mas ao todo são 25 mil peças, incluindo a própria estrutura e o esqueleto de metal embaixo.

Segundo Ive, a ideia era “criar um palco que se tornasse imediatamente reconhecível como o ‘Palco da Apple’ [Apple Stage]”.

Há a ressonância com o logotipo do arco-íris que faz parte de nossa identidade há muitos anos. O arco-íris é também uma expressão positiva e alegre de alguns dos nossos valores de inclusão, e eu acho que uma das principais razões pelas quais a ideia ressoou tão imediata e profundamente conosco foi a forma — a conexão do ponto de vista do design estético. Um semicírculo se relaciona de forma tão bela e natural com a forma do anel.

Dificilmente essa estrutura ficará montada em definitivo — é bem capaz que ela seja desmontada e utilizada novamente em outras ocasiões especiais, como essa.

Falando do evento em si, não se sabe o que exatamente acontecerá, mas o MacRumors foi informado que haverá uma grande apresentação de algum artista/banda e que o Centro de Visitantes do Apple Park não funcionará no dia 17/5 justamente por conta do evento.