★ Smartusers.club: iTunes Movies, App Store e Apple Music, tudo numa única assinatura de R$44,90/mês!

Com a crescente oferta no panorama do streaming, fica difícil escolher apenas um serviço; por outro lado, assinar todos eles sai muito caro. Mas anime-se, o MacMagazine descobriu um interessante clube de aquisição e contratação coletiva de produtos e serviços digitais de entretenimento.

O Smartusers.club propõe-se agregar os entusiastas do entretenimento num conceito de compras em grupo de filmes, jogos, apps e músicas.

A ideia é simples: ao aderir ao clube, você fará parte de um grupo em que todos contribuem com uma cota mensal de R$44,90. Com a receita gerada, são adquiridos filmes no iTunes, jogos e apps na App Store, além da inscrição no Apple Music.

Os conteúdos comprados então são compartilhados pelo grupo por meio do recurso Compartilhamento Familiar (Family Sharing) da Apple no seu dispositivo Apple TV — a set-top box da Maçã é o único aparelho que permite a alternância entre o seu ID Apple pessoal e o do seu grupo de compras, sem nenhuma dificuldade.

Você também pode propor ao seu grupo a compra de filmes, jogos ou aplicativos da sua preferência — essa proposta será então enviada a uma votação no fórum do grupo e adquirida se houver consenso.

Também é possível aderir a grupos de compartilhamento nos serviços Netflix, Prime Video, HBO, Spotify e TIDAL, tudo com 50% de desconto (somente para associados). O clube reclama o estatuto de organização comunitária sem fins lucrativos e garante que, em caso de desistências no seu grupo, essa vaga é automaticamente preenchida.

Saiba mais sobre o serviço no seu site oficial!