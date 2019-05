Bateria externa da Belkin dá 63h extras de vida ao Apple Watch

Após quatro gerações, pode-se dizer que a bateria do Apple Watch já atingiu níveis aceitáveis: você consegue facilmente passar um dia inteiro (ou até mais) com o reloginho sem que ele dê sinais de cansaço, o que é o mínimo que se espera de um dispositivo que literalmente mora no seu corpo.

Ainda assim, alguns usuários terão a necessidade de estender a vida do dispositivo: vai que você gosta, por exemplo, de fazer longas caminhadas pela mata ou simplesmente passa muito tempo em locais sem tomadas. Para essas e outras ocasiões, a Belkin lançou um acessório que resolve todos os seus problemas.

O BOOST↑CHARGE Power Bank 2K for Apple Watch é uma bateria externa pequena e compacta de 2.200mAh capaz de oferecer até 63 horas extras de vida ao Apple Watch, sendo compatível com todos os tamanhos e gerações do reloginho. A superfície carregadora, na parte superior, é magnética, e o acessório pode ser utilizado tanto deitado quanto em pé — o que possibilita que o Apple Watch seja utilizado no seu modo Nightstand.

A bateria externa é recarregada por meio de uma entrada Micro-USB (com cabo incluído na caixa) e tem quatro luzinhas indicadoras na sua lateral para indicar o nível de carga do acessório a qualquer momento. Vale lembrar que o dispositivo só carrega o Apple Watch — não há saídas USB ou superfícies Qi para alimentar quaisquer outros aparelhos.

O BOOST↑CHARGE Power Bank 2K for Apple Watch pode ser adquirido no site da Belkin por US$60. Quem vai?

via AppleInsider