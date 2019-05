Filme da semana: compre o desenho animado “Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas” por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi o desenho animado “Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas”.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

“Os Jovens Titãs em Ação! Nos Cinemas” mostra um Robin obcecado em ver suas aventuras nas telas do cinema e ele faz de tudo para conseguir a fama. O primeiro passo é encontrar um vilão perigoso e salvar o mundo, nem que precise voltar no tempo. Mutano, Estelar, Ciborgue e Ravena fazem piadas com Hollywood, mas não poupam o estúdio e os próprios Titãs. O desenho animado é divertido, inteligente e repleto de referências ao universo DC, tanto das telonas quanto dos quadrinhos.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Tenho uma ideia muito particular e interessante sobre o Filme da semana. Ele foi feito para divertir, entreter e para que os pequenos fãs de super-heróis tivessem algo diferente, além do que temos visto nesse gênero nos últimos 15 anos. Se é bom ou ruim, é muito particular, pois não o vejo como algo para os cinemas — e sim para as casas e seus pequeninos. Portanto, não temos aqui um roteiro muito elaborado ou uma seleção de personagens estelares, e sim um desenho pra divertir e que faz isso muito bem.