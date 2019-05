Que tal arrematar um Apple I funcional por R$1,5 milhão?

Tem R$1,5 milhão sobrando e não sabe o que fazer com esse dinheiro? Eu poderia sugerir-lhe para, talvez, investir esse montante arrematando o primeiro computador fabricado pela Maçã, o lendário Apple I.

Brincadeiras à parte, o fato é que existem apenas algumas unidades do antiquíssimo hardware da Apple (que são, ocasionalmente, colocadas em leilões e arrecadam muito dinheiro). De acordo com os registros do Apple I de Achim Baqué, foram fabricados aproximadamente 200 computadores, com 80 ainda em existência.

O Apple I que será leiloado neste mês foi fabricado em 1976 e adquirido por um homem chamado Rick Conte, no ano seguinte. Décadas depois (mais precisamente em 2009), Conte doou o computador para uma organização sem fins lucrativos e não demorou muito para que um comprador particular coletasse a relíquia; em 2014, a peça foi comprada pelo atual vendedor do dispositivo.

Ainda que tenham se passado quase 43 anos desde a fabricação desse Apple I, a Christie’s (empresa britânica de artes e leilões) afirma que o computador está totalmente funcional e inclui componentes originais, além de memorabilia do Apple I e diversos acessórios adicionais.

Isso inclui o primeiro manual emitido pela “Apple Computer”, bem como documentos (cópias) do acordo de parceria entre os fundadores da empresa — Ronald Wayne, Steve Jobs e Steve Wozniak —, além dos cartões comerciais desses executivos, entre outros.

A Christie’s estima que, no cenário mais otimista de todos, essa unidade do Apple I poderá arrecadar até R$2,4 milhões no leilão, que se iniciará no dia 16 próximo.

Em 2014, comentamos o caso de um leilão do primeiro computador da Maçã que foi arrematado por US$909 mil (cerca de R$3,5 milhões, atualmente). Pois bem, de volta à pergunta inicial: alguém com milhão(ões) sobrando?

via AppleInsider