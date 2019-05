Estão deixando AirPods caírem em trilhos de metrô numa frequência preocupante

Já falamos aqui diversas vezes sobre como os AirPods estão vendendo como água no deserto e no caminho para virarem elementos da cultura pop. Mas todo lado positivo tem sua contraparte nem tão boa assim — e a popularidade fenomenal dos fones sem fio da Apple estão trazendo efeitos colaterais… digamos, inesperados.

O Mashable publicou uma matéria notando a frequência preocupante com que usuários de AirPods estão deixando seus fones caírem nos trilhos do metrô. A reportagem é focada no BART, o sistema de transporte público sobre trilhos de San Francisco (Califórnia), mas o efeito pode ser visto em qualquer lugar — o que é até compreensível, considerando que os AirPods não ficam exatamente presos no ouvido do usuário.

No caso específico do BART, só em 2019 já foram 52 registros de AirPods perdidos nos trilhos do sistema — um número que em breve superará as 80 ocorrências registradas ao longo de 2018. De fato, os casos são tão frequentes que os funcionários do metrô já estão virando verdadeiros especialistas em “pescar” AirPods perdidos nos trilhos com uma ferramenta especial.

A gerente do departamento de comunicação do BART, Alicia Trost, compartilhou algumas dicas para que passageiros evitem a perda dos seus AirPods no transporte público — o que, no Brasil, representa um prejuízo de R$480 para cada fone perdido:

Deixe os AirPods no seu bolso quando estiver em escadas rolantes ou na plataforma e enquanto estiver embarcando no trem. Além de cair nos trilhos, eles podem facilmente escapar pelo vão entre o trem e a plataforma no momento do embarque. Uma vez no trem, sabia que, caso o fone caia, você vai ter de procurá-lo no chão de um ambiente provavelmente lotado que está se movendo a até 130km/h.

Obviamente, você pode recorrer a outras soluções para tornar o uso dos AirPods mais seguro, como aquela alça que une os dois fones e impede que eles escapem dos seus ouvidos. A esse ponto talvez seja mais prático simplesmente utilizar fones com fio, mas… bom, quem sou eu para julgar, não é verdade?

via Cult of Mac