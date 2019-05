Aplicativo Apple TV e AirPlay 2 já estão disponíveis para TVs Samsung!

A novidade que ninguém esperava está finalmente tomando forma: depois do anúncio oficial em janeiro, as Smart TVs mais recentes da Samsung estão hoje começando a receber suporte ao protocolo de transmissão AirPlay 2 e à iTunes Store ao aplicativo Apple TV — marcando a primeira vez em que o app surge fora de um dispositivo da própria Maçã.

Com as novidades, donos das Smart TVs mais novas da Samsung não mais precisarão de uma Apple TV para ter acesso ao conteúdo da iTunes Store ou para transmitir a tela de seus Macs, iPhones e iPads. O aplicativo Apple TV e o suporte ao AirPlay 2 será aplicado automaticamente nos televisores com uma atualização de firmware.

Basicamente falando, todas as Smart TVs de 2019 da Samsung receberão as novidades, bem como alguns modelos de 2018. Abaixo, você pode conferir a lista completa de TVs compatíveis com o app Apple TV e com o AirPlay 2:

Samsung FHD/HD Séries 4 e 5 (2018)

Samsung QLED 4K Séries Q6, Q7, Q8 e Q9 (2018 e 2019)

Samsung QLED 8K Série Q9 (2019)

Samsung Série The Frame (2018 e 2019)

Samsung Série The Serif (2019)

Samsung UHD Séries 6, 7 e 8 (2018 e 2019)

De acordo com a sul-coreana, as funcionalidades da Apple integrar-se-ão perfeitamente com os serviços nativos das suas Smart TVs, como o Guia Universal e a Bixby (onde esses recursos estiverem disponíveis, obviamente). Vale lembrar, também, que o app Apple TV poderá ser usado para acessar o serviço Apple TV+, quando ele for lançado na nossa primavera.

Sobre a chegada do AirPlay 2 a outras fabricantes de Smart TVs — como bem se sabe, a Samsung conseguiu a exclusividade para o aplicativo Apple TV, mas o protocolo será incluído também em televisores da LG, da Sony e da Vizio —, a Apple se limitou a dizer que tudo acontecerá ainda neste ano.

