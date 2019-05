App Suporte da Apple ganha melhorias no agendamento de reservas; WhatsApp, Telegram e Procreate Pocket são atualizados

Começando a semana com nossa seleção de promoções nas App Stores! Existem vários serviços “Ler depois”, fundamentais para os dias cheios que temos atualmente — a quantidade de coisas para lermos é muito superior ao tempo disponível para tal missão. Para quem acha a Lista de Leitura do Safari pouco ou acompanha muitos feeds de […]

Junto ao lançamento do iOS 12.3, do macOS Mojave 10.14.5 e do tvOS 12.3, a Apple liberou hoje uma pequena atualização para o Apple Watch, o watchOS 5.2.1. A principal novidade da nova versão do sistema é a expansão do recurso ECG para Croácia, Eslováquia, Islândia, Polônia e República Tcheca. Todavia, uma novidade não citada […]