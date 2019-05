Apple Watch ganha nova versão do mostrador “Orgulho” no watchOS 5.2.1

Junto ao lançamento do iOS 12.3, do macOS Mojave 10.14.5 e do tvOS 12.3, a Apple liberou hoje uma pequena atualização para o Apple Watch, o watchOS 5.2.1. A principal novidade da nova versão do sistema é a expansão do recurso ECG para Croácia, Eslováquia, Islândia, Polônia e República Tcheca.

Todavia, uma novidade não citada pela Maçã foi a chegada de uma nova versão do mostrador “Orgulho”, lançado no final do ano passado. Agora adaptado para a tela sem bordas da geração Series 4, o mostrador conta com as mesmas cores do arco-íris sob um fundo preto, com linhas verticais individuais que agora interagem quando o usuário toca na tela ou gira a Digital Crown.

Além da tradicional versão digital, o novo mostrador conta com versões analógicas (com ponteiros) em dois estilos diferentes: “Circular” e “Tela Cheia”, sendo que o último é exclusivo do Apple Watch Series 4. O estilo antigo do mostrador também continua disponível, indicado como “2018”.

Apesar da novidade, não se sabe ainda se a empresa lançará uma nova versão de sua pulseira do orgulho, algo que já virou tradição nos últimos dois anos. Porém, como a versão do novo mostrador chama-se “2019”, é bem provável que vejamos novidades no mês que vem.

O que acharam? 🌈