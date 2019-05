Dica: altere o seletor de tempo do iOS de 5 para 1 minuto

Nós não nascemos sabendo tudo, não é mesmo? Existem algumas coisas que só descobrimos quando outra pessoa já teve a curiosidade de pesquisar ou fez algo que pode nos ajudar — desde tarefas mais simples até as mais complexas (principalmente em se tratando de tecnologia).

Pode parecer bobagem, mas desde 2008 (quando eu me tornei adepto dos dispositivos iOS), nunca tive a curiosidade e nem sabia que era possível alterar o seletor de tempo de iOS, configurado por padrão de cinco em cinco minutos.

Se você não sabe do que eu estou falando, basta abrir o app Calendário (Calendar) e criar um novo evento; quando inserir o horário, você verá que os minutos estão configurados de cinco em cinco.

Agora, eis a “novidade”: é possível alterar o seletor dos minutos para que ele seja mais granular, passando de cinco em cinco para de um em um minuto. Fazer essa mudança é extremamente fácil, como mostrou o desenvolvedor Ryan Jones:

Super-Duper-Pro iOS tip: Double tap time pickers to switch to 1 min granularity instead of 5 min. 😎 pic.twitter.com/TXvl7LyRpK — Ryan Jones (@rjonesy) 3 de maio de 2019

Dica Super-Duper-Pro para iOS: toque duas vezes no seletor de tempo para alternar pra uma granularidade de 1 minuto em vez de 5 minutos.

Ele realmente resumiu tudo o que precisa ser feito para alterar o seletor de tempo do iOS: basta tocar duas vezes em cima do controle de horas (não precisa ser exatamente em cima dos minutos) para mudar a visualização.

Isso pode ser bem útil quando você precisa especificar o horário de uma reunião ou tarefa, sem a (des)obrigação de ter que inserir os minutos aproximados, pensando que não existe a opção de definir um momento exato. Legal, não?

