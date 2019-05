iOS 12.3, macOS Mojave 10.14.5, watchOS 5.2.1 e tvOS 12.3 estão agora disponíveis! [atualizado 4x]

Depois de muitas versões beta — seis para o iOS 12.3 e cinco para o macOS Mojave 10.14.5, o watchOS 5.2.1 e o tvOS 12.3) —, a Apple finalmente liberou as novas versões dos seus sistemas operacionais para o grande público.

As novidades

A grande novidade do iOS 12.3 (compilação 16F156 ) e do tvOS 12.3 ( 16M153 ) é o novo aplicativo Apple TV — com direito ao recurso Apple TV Channels, que traz a possibilidade de usuários assinarem e degustarem conteúdos de serviços de streaming de vídeos de terceiros pelo próprio app.

Por enquanto, o recurso está disponível apenas nos Estados Unidos e engloba serviços como Acorn TV, CBS All Access, Starz, Showtime, HBO, Nickelodeon, Mubi, Tastemade, Cinemax, Sundance, EPIX, Smithsonian, The History Channel Vault e Comedy Central Now, como informou o MacRumors. O novo aplicativo, em si, está disponível imediatamente em mais de 100 países.

Além do tvOS 12.3, a Apple disponibilizou também o Apple TV Software 7.3 (compilação 12H847 ) para set-top box de terceira geração.

A atualização também traz suporte para TVs compatíveis com o AirPlay 2, permitindo que você transmita conteúdo (como séries de TV, filmes, fotos que estão no seu dispositivo e mais) para televisões compatíveis com a tecnologia. É preciso, é claro, atualizar as Smart TVs também, coisa que depende da liberação de uma atualização por parte da fabricante. Por enquanto, apenas a Samsung disponibilizou suporte ao AirPlay 2; as outras fabricantes liberarão ainda este ano, segundo informou a Apple.

No macOS Mojave 10.14.5 (compilação 18F132 ), a novidade fica por conta da implementação do suporte ao AirPlay 2; já o watchOS 5.2.1 ( 16U113 ) marca a chegada do app ECG e do ritmo cardíaco irregular em cinco países: Croácia, Eslováquia, Islândia, Polônia e República Tcheca.

No mais, temos correções de bugs e melhorias gerais para todos os sistemas.

Notas de liberação

Eis as notas de liberação do iOS 12.3:

O iOS 12.3 inclui compatibilidade com TVs compatíveis com AirPlay 2 e apresenta um app Apple TV reprojetado. Esta atualização também inclui correções de erros e melhorias. AirPlay 2 O AirPlay 2 agora é compatível com o compartilhamento de vídeos, fotos, músicas e mais do seu iPhone e iPad diretamente para a sua Smart TV compatível com AirPlay 2.

A reprodução com um toque reproduz automaticamente o programa de TV ou filme que você escolheu no último dispositivo usado, com base no horário e na localização.

As Sugestões da Siri para assistir a filmes e programas de TV agora incluem uma opção para usar AirPlay.

As sugestões inteligentes são todas realizadas no dispositivo para proteger as suas informações pessoais. App Apple TV O app Apple TV apresenta um novo design que destaca coleções curadas por especialistas e oferece recomendações personalizadas.

As assinaturas dos canais da Apple TV podem ser compartilhadas com até seis membros da família, sem exigir novos apps, contas ou senhas.

Filmes lançados recentemente estão disponíveis para compra ou aluguel no app Apple TV, incluindo o catálogo completo com mais de 100.000 filmes e a maior seleção de títulos em 4K HDR.

O app Apple TV agora pode sugerir a reprodução nas Apple TVs ou TVs compatíveis com AirPlay 2 mais próximas. Esta atualização também inclui correções de erros e melhorias: A aba Para Você do Apple Music agora é atualizada diversas vezes ao dia, sugerindo músicas com base em temas como gêneros e artistas de que você gosta.

Corrige um problema que podia impedir que o controle remoto da Apple TV pausasse vídeo, controlasse vídeo ou alterasse o volume em receptores compatíveis.

Soluciona um problema que podia fazer com que as ligações realizadas via Wi-Fi caíssem.

Corrige um problema em que as informações de músicas de um iPhone conectado podiam não aparecer na tela do carro. Para obter informações sobre o conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple, visite este site: support.apple.com/kb/HT201222.

Abaixo, as mudanças do macOS Mojave 10.14.5:

A atualização do macOS Mojave 10.14.5 melhora a estabilidade e a confiabilidade do Mac, sendo recomendada a todos os usuários. Esta atualização: Adiciona compatibilidade com AirPlay 2 para compartilhar vídeos, fotos, músicas e outros itens do Mac diretamente para uma TV inteligente compatível com AirPlay 2;

Melhora a latência de áudio em modelos de MacBook Pro lançados em 2018;

Corrige um problema que impedia a renderização correta de certos documentos muito grandes do OmniOutliner e OmniPlan. Para obter informações mais detalhadas sobre esta atualização, visite: support.apple.com/kb/HT209149

Para obter informações detalhadas sobre o conteúdo de segurança desta atualização, visite: support.apple.com/kb/HT201222

As novidades do watchOS 5.2.1:

Esta atualização inclui novos recursos, melhorias e correções de erros: O app ECG no Apple Watch Series 4 agora está disponível na Croácia, na República Tcheca, na Islândia, na Polônia e na Eslováquia;

As notificações de ritmo cardíaco irregular agora estão disponíveis na Croácia, na República Tcheca, na Islândia, na Polônia e na Eslováquia;

Corrige um problema em que os números do mostrador Explorador não apareciam para alguns usuários. Alguns recursos podem não estar disponíveis em todos os dispositivos, países ou regiões. Para obter mais informações, visite: apple.com/br/watchos/featureavailability/ Para obter informações sobre o conteúdo de segurança desta atualização, visite este site: support.apple.com/HT201222

Como atualizar

Em iPhones e iPads, basta ir em Ajustes » Geral » Atualização de Software para instalar o update; no Mac, vá em Preferências do Sistema » Atualização de Software.

No Apple Watch você deve abrir o aplicativo Watch, no seu iPhone, e, na aba “Meu Relógio”, ir em Geral » Atualização de Software; por fim, na sua Apple TV você deve abrir o app Ajustes e ir em Sistema » Atualização de Software.

Atualização 13/05/2019 às 14:38

Eis os links diretos para download do iOS 12.3, aos que preferem aplicar o update manualmente pelo iTunes:

Atualização II 13/05/2019 às 15:11

A Apple liberou também o audioOS iOS 12.3 para HomePods, indicando como novidade apenas “a possibilidade de conectar a alguns tipos de rede empresariais que exigem credenciais exclusivas”.

Atualização III, por Rafael Fischmann 13/05/2019 às 15:45

Eis os links diretos para download do macOS Mojave 10.14.5:

A versão Combo pode ser aplicada desde o 10.14.0, enquanto a primeira só em cima da penúltima (10.14.4).

Atualização IV, por Rafael Fischmann 13/05/2019 às 15:49

Saíram também updates de segurança para versões anteriores do macOS: