Powerbeats Pro chegarão ao Brasil em junho

Os Powerbeats Pro chegaram chegando: os primeiros fones totalmente sem fio da subsidiária da Apple estrearam com um comercial lotado de celebridades do esporte e já angariaram uma boa relação de críticas positivas na imprensa especializada gringa. Agora, eles estão de malas prontas para o Brasil.

Segundo a página dos fones na Apple Brasil, os Powerbeats Pro chegarão ao nosso território nacional já em junho próximo, mais conhecido como mês que vem. Ainda não há uma especificidade maior da data de lançamento dos fones por aqui, mas ao menos já sabemos o (nada amigável, claro) preço deles: R$2.150 em até 12x, ou R$1.934,10 à vista.

Após o lançamento nos Estados Unidos e no Canadá, na última sexta-feira, os Powerbeats Pro chegarão ainda em maio à Alemanha, à França e ao Reino Unido. O Brasil faz parte da terceira leva que receberá os fones, junto a Austrália, Áustria, Bélgica, China, Coreia do Sul, Espanha, Hong Kong, Itália, Irlanda, Japão, México, Países Baixos, Rússia, Singapura, Suécia e Suíça.

É bom notar que, por enquanto, apenas a versão preta dos fones está disponível para venda; as outras cores (marfim, verde-musgo e azul-marinho) deverão ser lançadas no verão do hemisfério norte, mas o site da Apple Brasil afirma que elas só desembarcarão por aqui no fim do ano.

E aí, quem vai?

via MacRumors