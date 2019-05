Apple libera primeiras versões beta do iOS 12.4, do macOS Mojave 10.14.6, do watchOS 5.3 e do tvOS 12.4

A roda continua girando: meros dois dias após lançar as versões definitivas das mais recentes atualizações dos seus sistemas operacionais, a Apple liberou hoje as primeiras versões de testes dos updates seguintes: iOS 12.4 (compilação 16G5027g ), macOS Mojave 10.14.6 ( 18G29g ), watchOS 5.3 ( 16U5526f ) e tvOS 12.4 ( 16M5526d ).

Ainda não há mais detalhes sobre que novidades essas novas versões trazem (há indícios de suporte ao Apple Card no iOS 12.4, pelo menos), mas a essa altura os testadores de plantão certamente já estão pondo suas mãos ávidas nos sistemas para escarafunchar por novos recursos ou indícios deles. Quaisquer descobertas serão devidamente destacadas por nós, naturalmente.

Avisaremos também quando as novas versões de teste do iOS, do macOS e do tvOS pintarem no Apple Beta Software Program (o watchOS não faz parte dele, é bom lembrar) — o que ainda não aconteceu, mas deve ocorrer certamente até amanhã.

E aí, alguém já nos testes?