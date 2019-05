Apple Pay poderá chegar a 16 novos países, incluindo Portugal

A expansão do Apple Pay promete. Atualmente presente em 38 regiões — a Islândia foi o último país a entrar na dança —, a expectativa é que outros 16(!) países recebam o serviço de pagamento da Maçã nos próximos meses.

Recentemente, comentamos que Áustria, Estônia, Eslováquia, Eslovênia, Grécia e Portugal seriam contemplados com o Apple Pay após um tweet do banco digital N26 (com sede na Alemanha ). Agora foi a vez do Monese (outro banco digital com forte presença na Europa) de fazer o mesmo:

We will soon bring #ApplePay – an easy, secure and private way to pay – to customers in: 🇧🇬 Bulgaria

🇭🇷 Croatia

🇨🇾 Cyprus

🇪🇪 Estonia

🇬🇷 Greece

🇱🇹 Lithuania

🇱🇮 Liechtenstein

🇱🇻 Latvia

🇲🇹 Malta

🇵🇹 Portugal

🇷🇴 Romania

🇸🇰 Slovakia

🇸🇮 Slovenia pic.twitter.com/QFleLbs0Jl — Monese (@monese) 15 de maio de 2019

Em breve, levaremos o #ApplePay — uma maneira fácil, segura e privada de pagar — para clientes em: 🇧🇬 Bulgária

🇭🇷 Croácia

🇨🇾 Chipre

🇪🇪 Estônia

🇬🇷 Grécia

🇱🇹 Lituânia

🇱🇮 Liechtenstein

🇱🇻 Letônia

🇲🇹 Malta

🇵🇹 Portugal

🇷🇴 Romênia

🇸🇰 Eslováquia

🇸🇮 Eslovénia

Ou seja, temos como novidade nessa nova lista oito países: Bulgária, Croácia, Chipre, Lituânia, Liechtenstein, Letônia, Malta e Romênia.

Além deles, tudo indica que o Apple Pay também chegará em breve a mais três países: Holanda, Hungria e Luxemburgo. Caso o serviço seja mesmo lançado em todos esses locais, o número total de regiões suportando o Apple Pay seria de 54, ultrapassando — com muita folga — a promessa de Tim Cook (o CEO havia prometido que até o fim de 2019 o serviço estaria disponível em mais de 40 regiões).

Vale notar que, na América Latina, o Brasil ainda é o único país onde o Apple Pay está disponível.

via MacRumors