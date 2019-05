iPhone XS Max fica na lanterna em testes de performance 4G/LTE

Em novembro passado, comentamos um teste da PCMag que comparava o desempenho 4G/LTE dos iPhones da linha “X” da Apple. Naquela ocasião, os novos flagships da Maçã deram um banho no modelo “inferior” XR; mas como será que eles se saem quando comparados a dispositivos de outras fabricantes?

A PCMag voltou aos laboratórios e divulgou um teste comparativo dos smartphones topos-de-linha no quesito 4G/LTE. Entre os dispositivos selecionados estão o iPhone XS Max, o recém-anunciado OnePlus 7 Pro, o Samsung Galaxy S10 e o LG V40.

Como sabemos, o iPhone XS Max usa o modem XMM7560 da Intel com suporte à tecnologia LTE Advanced Carrier Aggregation (ou CA) de 5 portadoras, a qual permite que altas taxas de dados 4G/LTE sejam atingidas; ainda assim, o gadget da Maçã consegue chegar a, no máximo, 1Gb/s, pois agrega menos portadoras por meio da antena MIMO 4×4.

Enquanto isso, o OnePlus 7 Pro e o Galaxy S10 usam o modem X24 da Qualcomm, mas eles não são exatamente iguais. O S10 usa todos os recursos do modem, incluindo a agregação de 7 portadoras para alcançar velocidades de até 2Gb/s. Já o OnePlus 7 Pro suporta agregação de 5 portadoras e velocidades de até 1,2Gb/s.

Em testes com bom sinal, não houve muita diferença no desempenho entre o iPhone XS Max e os dispositivos mais recentes da Samsung e da OnePlus — como é possível visualizar no gráfico acima. O V40 da LG, no entanto, se mantém forte desde o início do teste (e deixa o iPhone comendo poeira em algumas situações).

É quando o sinal vai caindo que as coisas apertam (ainda mais) para o iPhone. No teste com baixo sinal, o flagship da Apple obteve as velocidades mais baixas, sendo superado por todos os chips da Qualcomm. Acima do iPhone XS Max vieram, respectivamente, o Galaxy S10 e o OnePlus 7 Pro, que praticamente empatou com o LG V40 no topo.

Especificamente no teste de baixo sinal, os resultados continuaram vergonhosos pro lado da Apple. Mais uma vez, o iPhone XS Max ficou por último, enquanto o Galaxy S10 foi superado pelos OnePlus 7 Pro e 6T. O LG V40, considerado pela PCMag o melhor smartphone de 2018 em termos de desempenho 4G/LTE, se manteve soberano nesse teste.

Com a paz reestabelecida entre a Apple e a Qualcomm, veremos o que a fabricante de chips reserva para os próximos iPhones e como esses se sairão nos futuros testes de velocidade e de desempenho 4G/LTE. Quem sabe, ainda, não iremos acompanhar os resultados dos modems fabricados pela própria Apple num futuro talvez não muito distante.

via MacRumors