Novo jogo Pokémon Rumble Rush chegará ao iOS e ao Android em breve

A franquia Pokémon tem colhido frutos bem polpudos desde que chegou a dispositivos móveis — basta lembrar do fenômeno momentâneo de Pokémon GO. Agora, o mais novo título da série, chamado Pokémon Rumble Rush, está para chegar exclusivamente ao iOS e ao Android.

Sequência do jogo Pokémon Rumble (lançado para o malfadado Wii U em 2009), o novo título foca numa experiência majoritariamente single player na qual o jogador explora mundos em busca das famosas criaturas mágicas, as treina e as coloca para lutar em batalhas emocionantes. Há outros elementos, como missões secundárias, batalhas com chegues e muito mais.

O jogo foi especificamente desenhado para plataformas móveis e pode ser jogado com somente uma mão. Apesar de ser quase totalmente local, há alguns aspectos online na aventura: se você for a primeira pessoa a descobrir uma determinada ilha num mapa, poderá nomeá-la para todos os outros jogadores, por exemplo.

Embora a Nintendo e a desenvolvedora Ambrella anunciem o lançamento de Pokémon Rumble Rush para “breve”, o jogo já apareceu no Google Play australiano, o que significa que o título já está pronto e deve ser uma questão de tempo até que ele seja disponibilizado nas lojas de aplicativos ao redor do mundo.

É bom lembrar que ele segue o modelo free to play — ou seja, gratuito, mas com elementos pagos dentro do jogo para aprimorar a experiência.

via Cult of Mac