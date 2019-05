Pixelmator Pro ganha recurso que corresponde cores em duas imagens; Lightroom, CleanMyMac X e Facebook são atualizados

E, como de costume, cá estamos nós novamente para destacar as novidades mais interessantes de aplicativos da App Store — além de uma atualização bacana de fora dela. Vamos dar uma olhada?

Pixelmator Pro

Um dos melhores editores de imagem para Macs ganhou um recurso deveras assombroso. O chamado ML Match Colors usa aprendizado de máquina para “ler” a paleta de cores e a iluminação de duas imagens completamente diferentes e igualá-las.

Desta forma, você pode recortar uma pessoa de uma foto e colocá-la num cenário totalmente diferente — o Pixelmator Pro fará todos os processos necessários para que a pessoa realmente pareça “estar ali”, mexendo em 37 ajustes de cor como exposição, sombras, destaques e muito mais.

Você pode acessar a ferramenta arrastando qualquer foto ao painel Ajustes de Cor ou pelo menu Editar.

O vídeo abaixo dá uma demonstração do recurso:

Além do ML Match Colors, o Pixelmator Pro 1.3.4 traz ainda uma nova ferramenta de transformação livre que permite a distorção da imagem em quatro modos. A atualização é gratuita para todos os usuários do software, e o aplicativo custa R$150 na App Store.

Lightroom

Enquanto isso, a Adobe atualizou seu aplicativo de edição e gerenciamento de imagens, o Lightroom, tanto no iOS quanto no macOS. Em ambas as plataformas, uma nova ferramenta chamada “Texture” permite que você controle a nitidez ou suavidade de imagens ou de porções dela — o software separa automaticamente as “partes” da foto para não deixar nada com aspecto granuloso ou desfocado.

O Lightroom ganhou também recursos melhorados de colaboração: agora, é mais fácil convidar outras pessoas para adicionar fotos no seu álbum, e é possível gerar um link que, quando clicado, permite à outra pessoa solicitar acesso ao álbum em questão.

No iOS, especificamente, temos uma nova tela inicial, apropriadamente chamada “Home”, que mostra fotos recentes, criações interessantes da comunidade e tutoriais interativos mostrando como chegar aos efeitos exibidos. Por enquanto, a novidade é exclusiva do iOS, mas deverá ser levada ao macOS em breve.

CleanMyMac X

A ferramenta de limpeza e manutenção de Macs, por sua vez, tem um novo recurso que parece ser bem legal: a opção de liberar o “espaço purgável” da sua máquina com o simples clique de um botão.

A desenvolvedora MacPaw explicou, em um post no seu blog oficial, o que é considerado “espaço purgável” pelo CleanMyMac X. O software coleta arquivos não-fundamentais gerados pelo sistema não utilizados há muito tempo, bem como arquivos do próprio usuário que sejam “inúteis” ou estejam sincronizados com o iCloud e, então, os apaga, liberando espaço do disco.

O recurso de liberar espaço purgável está disponível no módulo de Manutenção do CleanMyMac X 4.4.1, já disponível para atualização gratuita. Para quem não tem o software, ele pode ser adquirido no site da MacPaw por R$122 na licença para um ano (várias outras opções de licença podem ser vistas lá mesmo).

Facebook

Por fim, o app da maior rede social do mundo recebeu de volta um recurso que de lá havia saído: a habilidade de um usuário visualizar o próprio perfil como se fosse um membro do público.

Today, we're making it easier for people to manage their publicly visible information on Facebook with two updates: (1) we’re bringing back the “View As Public” feature and (2) we’re adding an “Edit Public Details” button directly to profiles. pic.twitter.com/zI5bVwodjp — Facebook (@facebook) May 14, 2019

Hoje, nós deixamos mais fácil para os usuários gerenciar as informações visíveis publicamente no Facebook com duas atualizações: (1) nós estamos trazendo de volta o recurso do “Ver Como Público” e (2) estamos adicionando um botão para editar detalhes públicos diretamente nos perfis.

O recurso tinha sido removido em setembro passado, quando se descobriu que sua funcionalidade abrigava uma brecha que permitia a invasão e o roubo de informações.