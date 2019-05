Promoções do dia na App Store: Duet Display, ProShot, Bad North e mais!

Confira a nossa seleção de promoções nas App Stores desta quarta-feira!



O Duet Display, app desenvolvido por ex-engenheiros da Apple, é hoje mais uma vez o destaque na nossa coluna!

Criado com a ideia de ser um segundo monitor para o seu Mac — utilizando iGadgets com essa finalidade —, o app não é inovador nesse segmento mas é atualmente a melhor opção disponível na App Store.

Diferentemente de alguns dos seus concorrentes, o Duet Display não utiliza Wi-Fi para realizar a conexão. Ela é feita via cabo USB, proporcionando um uso sem atrasos (lags).

Entenda melhor o app assistindo ao vídeo abaixo:

Ok, mas e como o app se conecta ao Mac/PC? A integração depende do download e da instalação de um pequeno aplicativo disponível no site oficial do app. Tudo é muito simples e rápido, mas requer o reinício da máquina. Depois, você ganha um ícone do Duet na barra de menus do macOS.

Contando com suporte ao Apple Pencil e simulando uma Touch Bar, o Duet Display é mesmo excelente. Aproveite esse desconto! 😉

· • ·

Abaixo outros aplicativos/jogos que, juntos, somam quase R$92 em descontos:

Apps para iOS

Mais recursos para suas fotos.

Combates aéreos.

Jogo de estratégia.

Jogo de ação/aventura.

Jogo de estratégia independente.

Divertido jogo de golfe.

App para macOS

Sua casa está sob ataque; defina sua estratégia.

· • ·

Aproveitem as ofertas e até amanhã — lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr! 😁