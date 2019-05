Tim Cook promove novo app de AR da Estátua da Liberdade

Já pensou, ter o símbolo da cidade de Nova York dentro da sua sala? Falo, naturalmente, da Estátua da Liberdade — uma das obras mais conhecidas ao redor do mundo, localizada na Ilha da Liberdade. Recentemente, o monumento nova-iorquino foi transposto para as telas dos dispositivos móveis a partir de um novo app de realidade aumentada (augmented reality, ou AR).

Desenvolvido pela Fundação Estátua da Liberdade em parceria com a agência de tecnologia Yep Studio, o app levou pouco mais de um ano para ser finalizado, devido ao tempo de digitalização de todos os detalhes da “Lady Liberty”. O app oferece uma visão em time-lapse do horizonte de Manhattan pela perspectiva da estátua e um olhar mais aprofundado da sua história.

Como publicado pela Vogue, o software servirá como plataforma digital para o lançamento de algo maior (literalmente): o Museu da Estátua da Liberdade, que será inaugurado na quinta-feira próxima, perto do porto da Ilha da Liberdade. O projeto foi encabeçado pela designer Diane von Fürstenberg e seu marido, Barry Diller, que arrecadaram mais de US$100 milhões para a construção.

Por trás de todas essas novidades está a Apple, uma das doadoras do projeto da designer americana. De acordo com o relato de von Fürstenberg, ela conheceu o CEO da Maçã, Tim Cook, durante a produção de um documentário da HBO sobre a Estátua da Liberdade e sugeriu a ideia de oferecer uma “experiência à la Apple” aos visitantes de Nova York quando fossem à Ilha.

Ontem, o executivo da Maçã promoveu o app no Twitter e disse que isso é só o início de uma transformação movida pela tecnologia, destacando os recursos de AR.

The Statue of Liberty app is just the beginning of how AR will transform the way we connect with our world’s treasures. Thank you @DVF and @StatueEllisFdn for your work to preserve one of America’s greatest, most inspiring symbols.🗽https://t.co/jV4U5HrMeB

— Tim Cook (@tim_cook) 14 de maio de 2019