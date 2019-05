Angela Ahrendts entra para o conselho de administração do Airbnb

No mês passado, Angela Ahrendts (até então, vice-presidente sênior de varejo da Apple) deixou a empresa após ocupar o cargo por pouco mais de cinco anos. Em seu lugar, a Apple promoveu Deirdre O’Brien, que assumiu como VP sênior de varejo + pessoas (antes da promoção, ela era apenas VP de pessoas).

Na ocasião, comentamos que Ahrendts ainda não tinha entrado em detalhes sobre o que faria. Ela informou apenas que descansaria durante o verão (entre junho e setembro, no hemisfério norte) e que pretendia “aproveitar esse momento para viajar antes de assumir novos compromissos”. Bem, pelo menos um novo compromisso, a executiva já tem. Como informou a CNBC, ela entrou hoje para o conselho de administração do Airbnb.

Ainda segundo o veículo, Ahrendts é a terceira pessoa independente (que não faz parte do corpo executivo do Airbnb) a entrar para o conselho, se juntando a Ken Chenault (ex-CEO da American Express) e Ann Mather (ex-diretora financeira da Pixar).

O Airbnb pretende abrir capital até o fim do ano e, sem dúvida nenhuma, trazer nomes de peso como Ahrendts para o conselho é um movimento bem visto pelo mercado. “Angela tem uma reputação de levar as marcas a sonhar alto, e ela me disse que é exatamente o que ela espera trazer para a diretoria da Airbnb”, disse Brian Chesky, CEO do Airbnb.

Vale notar que Ahrendts também faz parte do quadro da Ralph Lauren (lá, porém, ela atua como diretora não-executiva).