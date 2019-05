Como compartilhar links de arquivos do iCloud Drive com outros apps

O iCloud Drive nunca foi conhecido pela facilidade de uso ou mesmo pela sua popularidade entre os serviços de armazenamento online (na nuvem). Isso, no entanto, não significa que a plataforma da Maçã careça de alguns recursos importantes, principalmente no que tange o compartilhamento de arquivos.

Em 2017, a Apple disponibilizou a opção de compartilhar links de arquivos do iCloud Drive que podem ser criados a partir do iCloud.com, pelo app Arquivos (Files) no iOS e por meio do Finder, no macOS.

Porém, se por algum acaso você precisa referenciar um determinado arquivo do seu iCloud Drive para si mesmo (para acessá-lo rapidamente em outro app, por exemplo), como fazê-lo?

Felizmente, o iCloud Drive possui as ferramentas necessárias para você criar um link de compartilhamento que pode ser aberto somente por você diretamente de apps nativos do iOS, bem como de terceiros.

Criar link de compartilhamento

Criar um link de compartilhamento (e enviá-lo para outro app) é bem simples, mas exige alguns passos. Além disso, é possível realizar essa ação somente pelo iOS/macOS; ou seja, não é possível realizá-la pela web.

Abra o app Arquivos e encontre o(s) arquivo(s) que deseja compartilhar o link (isso funciona para qualquer tipo de arquivo armazenado no iCloud Drive). Toque em “Selecionar”, no canto superior direito da tela, para marcar o(s) arquivo(s). Em seguida, toque no ícone de compartilhamento no canto inferior esquerdo da tela. Na aba de compartilhamento, selecione a opção “Adicionar Pessoas”. Na seção “Escolha como você gostaria de enviar o convite”, selecione o app para o qual você gostaria de enviar o link do arquivo do iCloud Drive. Será aberta uma página para você adicionar pessoas que poderão acessar aquele documento. Se você estiver compartilhando um documento com si mesmo, não insira nada nessa tela e toque em “Continuar”. Dependendo do app que você selecionou, será aberta uma página com um link semelhante ao da imagem acima; salve-o no aplicativo.

Pronto! Se você possui vários arquivos salvos no iCloud Drive, é possível agora acessar um determinado documento rapidamente pelo app Notas (Notes), pelo Mail, entre outros.

Ainda que sejam vários passos, essa dica pode ser útil caso você acesse o mesmo arquivo várias vezes. Não obstante, isso também mostra o quanto a Apple ainda precisa trabalhar sobre o app Arquivos, bem como na interface geral do iCloud Drive.

· • ·

Confira outras dicas do iOS, do macOS, do watchOS e do tvOS na nossa seção de tutoriais!

via Cult of Mac