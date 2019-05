Steam Link finalmente é lançado na App Store para iOS e Apple TV

Pode não parecer para alguns, mas foi exatamente por volta dessa mesma época do ano passado que o lançamento do famigerado app de streaming de jogos Steam Link foi rejeitado pela Apple. Desde então, a Maçã e a Valve, empresa responsável pela Steam, trabalharam juntas para lançar o app o quanto antes… o que só veio acontecer agora.

Disponível para dispositivos iOS e na Apple TV, o Steam Link permite que os jogadores acessem sua biblioteca de games no iOS e na Apple TV enquanto estiverem conectados ao seu Mac (rede principal), a partir da tecnologia de transmissão doméstica da Steam. Isso possibilita que os usuários transmitam seus games e continuem jogando em um dispositivo exatamente de onde pararam no outro.

A Valve alerta, no entanto, para alguns requisitos necessários ao conectar esses dispositivos, entre eles: ter um iPhone ou iPad rodando o iOS 10 (ou superior); um computador rodando o app Steam (no Windows, macOS ou Linux). Mais do que isso, é preciso que o dispositivo iOS ou a Apple TV esteja conectado à mesma rede Wi-Fi que o PC/Mac com o Steam instalado.

Para uma melhor qualidade de streaming dos jogos, a Valve recomenda que você conecte seu computador a um roteador de 5GHz por meio do cabo Ethernet e mantenha o dispositivo iOS dentro da área com melhor recepção de sinal do Wi-Fi.

Como dissemos, era para o app Steam Link ter sido lançado há cerca de um ano. A Apple, inicialmente, aprovou o lançamento na App Store, mas mudou de ideia algumas semanas depois, alegando “conflitos comerciais com as diretrizes do serviço”.

Mais precisamente, o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple, Phil Schiller, disse em um email que o aplicativo da Valve “violou várias regras da App Store em torno de conteúdo gerado pelo usuário, compras no aplicativo, códigos de conteúdo, etc.”.

Apesar do lançamento recente, em breve o Steam Link enfrentará a concorrência da própria Maçã no mundo do jogos com o Apple Arcade. O serviço de streaming de jogos da gigante de Cupertino será lançado ainda neste ano e contará com mais de 100 títulos exclusivos, inicialmente.

via 9to5Mac