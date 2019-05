Swift Playgrounds 3.0 traz novos desafios e recursos; Nubank, TweetDeck e Tripsy são atualizados

E cá estamos nós novamente com as atualizações mais importantes de aplicativos bacanas da App Store! Vamos dar uma olhada nelas a seguir.

Swift Playgrounds

O aplicativo de aprendizado da linguagem Swift para crianças (mas não apenas elas) chegou à versão 3.0 com um bocado de novidades interessantes. Querem um exemplo? Agora é possível adicionar os seus próprios arquivos Swift compartilhados a um playground, aprimorando as colaborações — o código fica disponível para todas as páginas do seu livro de playground.

Temos novos playgrounds para mostrar como usar a linguagem na criação de câmeras e editores de fotos, e um novo desafio, chamado Oficina Sônica, que usa a Swift para criar um palco de som com seus próprios instrumentos. Outras novidades incluem um recurso que dá mais espaço ao código ou à visualização com um simples tocar e arrastar no meio da tela, bem como a inclusão de todos os erros de código em uma única janela.

Vale lembrar que, a partir dessa versão, a Swift 5 é a versão padrão da linguagem em todo o conteúdo criado.

Nubank

O aplicativo da fintech nacional ganhou uma novidade bem bacana para usuários da NuConta: a possibilidade de guardar dinheiro numa porção separada da conta, para quem quer economizar.

Já atualizou o seu app do Nubank hoje? A NuConta acaba de ganhar uma nova funcionalidade que te ajuda a ter mais controle sobre seu dinheiro. Com ela, você consegue separar o dinheiro que você quer guardar, daquele que pode gastar. #NuConta . 💜 pic.twitter.com/2AZnA0suWE — Nubank (@nubank) May 16, 2019

Assim como o dinheiro armazenado na NuConta principal, o valor guardado também rende nas taxas oferecidas pela empresa. Além disso, a versão 7.1.12 do app do Nubank corrige um bug relacionado ao certificado de autenticação de alguns usuários.

TweetDeck

O cliente de Twitter preferido dos usuários avançados da rede ganhou uma nova interface na janela de composição de tweets, com integração com a biblioteca de GIFs do passarinho, navegador de emojis, suporte a tags e descrições em imagens, e a possibilidade de adicionar enquetes à postagem.

No mais, as duas atualizações mais recentes do TweetDeck para macOS são focadas basicamente na correção de bugs: foram reparadas pontas soltas na forma com que o app lida com a abertura de links, bem como bugs na integração do Modo Escuro com as preferências do macOS Mojave. Foi corrigido ainda um erro que impedia o login e o logout de usuários com autenticação de dois fatores ativada.

Tripsy

O aplicativo de planejamento de viagens, já destacado por nós anteriormente, adicionou um recurso bem bacana: o compartilhamento de viagem entre amigos, em que todos podem adicionar e editar atividades.

Além disso, a versão 1.3.1 do Tripsy traz a sua própria Share Extension — com isso, é possível incluir atividades ao planejamento de sua viagem a partir de uma série de apps, como Mapas, Google Maps, Booking, Yelp, Foursquare e outros, bem como páginas da web; basta abrir o menu de compartilhamento e localizar o Tripsy por lá.