Telegram está fora do ar para brasileiros [atualizado 3x: agora é o WhatsApp]

O WhatsApp Messenger é o mensageiro mais utilizado no Brasil, mas é inegável que o Telegram vem ganhando terreno — aqui na equipe do MacMagazine, pelo menos, ele é sucesso garantido!

Dificilmente vemos o serviço passando por uma grande instabilidade (como já ocorreu inúmeras vezes com o WhatsApp), mas hoje isso está acontecendo:

Small numbers of users from other countries may also be affected (but mostly in terms of loading particular media and accessing bots).

Ao entrar no Telegram, ele fica tentando conectar (mostrando a mensagem “Atualizando”) e nada acontece. Obviamente, ao tentar enviar uma mensagem (seja escrita ou em áudio), ela não é enviada.

Por enquanto, nenhum prazo foi dado para que tudo seja reestabelecido. Tudo o que você pode fazer é sentar e esperar.

Não há muito o que fazer para remediar a situação — não adianta, por exemplo, fechar e abrir o app novamente já que o problema envolve os servidores. O jeito é utilizar outras soluções (WhatsApp, iMessage, Skype, Viber, etc.) até que tudo volte ao normal. 😉

Atualização 16/05/2019 às 15:00

O Telegram está online novamente:

And it’s all back! Sorry for the wait. Some small issues may linger a little longer (certain chats not loading, appearing to be deleted etc) – this will pass very soon. Welcome to the real world.

— Telegram Messenger (@telegram) 16 de maio de 2019