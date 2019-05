TikTok é o campeão de downloads da App Store pelo quinto trimestre seguido

O app de vídeos curtos TikTok pode não ser lá muito conhecido no Brasil, mas sua extrema popularidade na Ásia gera reflexos — tanto negativos, como seu banimento temporário na Índia, quanto positivos: pelo quinto trimestre consecutivo(!), o aplicativo foi o campeão de downloads da App Store.

A descoberta é da Sensor Tower, que publicou recentemente seu estudo trimestral sobre o desempenho das duas principais lojas de aplicativos do mundo. Enquanto o WhatsApp foi o aplicativo mais baixado do mundo no Google Play (e contando as duas lojas juntas, como posto mais abaixo), o TikTok foi campeão inquestionável na lojinha da Maçã.

Na App Store, o segundo lugar ficou com o YouTube (pelo segundo trimestre consecutivo), seguido pelo Instagram, pelo WhatsApp e pelo Facebook Messenger. Dois aspectos são notáveis: o crescimento do Twitter, que está em 16º lugar na lista mas teve o maior número de downloads desde o início de 2015, e a forma como os downloads para iPhone predominam na lista.

No ranking cobrindo ambas as lojas, o mais interessante é notar a dominação absoluta do Google Play sobre a App Store — como já discutimos várias vezes, a loja do Google supera a da Maçã em downloads com folga, mas a App Store é campeã em lucro porque seus usuários, no geral, gastam mais com aplicativos (e dentro deles).

via TechCrunch