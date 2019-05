Apple celebra o mundo da música em novo comercial do Mac

A Apple adora pessoas icônicas, artistas e celebridades. Foi assim que a empresa construiu uma das suas campanhas mais festejadas, a “Think Different”, e é também assim que se baseia a mais nova campanha do Mac.

“Behind the Music. Behind the Mac”, que estreou hoje nos canais online da empresa no Reino Unido, tem uma ideia muito simples: celebrar o mundo da música e, em especial, a produção musical que tenha um ou outro dedinho do Mac no processo. O vídeo da campanha traz uma série de fotos de artistas famosos no estúdio ou no palco, sempre com um computador da Maçã em algum ponto da imagem.

Temos vários nomes importantes na sequência de imagens — de Paul McCartney e David Bowie até o Gorillaz e Lily Allen. A música acompanhando o comercial é “What We Do”, do rapper Swindle com a participação de Rider Shafique, P Money, D Double e Daley.

Além disso, a Apple colocou no seu site britânico uma página relacionada à campanha que joga luz nos aplicativos musicais da empresa: o GarageBand, o Logic Pro X e o MainStage 3 — além de sugerir alguns modelos de Macs apropriados para músicos, claro.

Ficou bacana, né?

