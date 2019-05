Como competir com seus amigos usando o Apple Watch

O Apple Watch tem uma plataforma de atividade muito propícia para que o usuário comece (ou continue) a se exercitar e mexer o esqueleto — tarefa fundamental nestes tempos em que estamos cada vez mais sedentários. Ainda assim, às vezes falta aquele incentivo extra para levantar da cadeira e ir para a rua, pista de corrida, academia, piscina ou o que for.

Sabem qual o remédio perfeito para essa falta de motivação? Competir com seus amigos, é claro!

Felizmente, a partir do iOS 12 e do watchOS 5, a plataforma de atividade da Apple tem um recurso muito legal: as competições de sete dias entre amigos. Com elas, é possível convidar uma pessoa (que também tenha um Apple Watch, naturalmente) para uma disputa de uma semana na qual pontos serão contabilizados conforme os círculos de Atividade de cada um vão sendo completados durante os dias do desafio. Ao final, quem tiver mais pontos será o vencedor e ganhará um belo distintivo.

É muito fácil desafiar um amigo, tanto no iPhone quanto no Apple Watch. Abaixo, mostramos o caminho das pedras em ambos os dispositivos:

No iPhone

Abra o app Atividade e toque na aba “Compartilhamento”; Escolha um amigo e toque em “Competir com [o nome dele]”; Toque em “Convidar [o nome dele]” e aguarde a notificação informando que a pessoa aceitou o convite.

No Apple Watch

Abra o app Atividade e deslize o dedo para a esquerda, escolhendo um amigo na lista; Role para baixo e toque em “Competir”; Toque em “Convidar [o nome dele]” e aguarde a notificação informando que a pessoa aceitou o convite.

Mas como a competição funciona, exatamente? É simples: a cada ponto percentual adicionado aos seus círculos de Atividade, você ganha um ponto — nós já explicamos como completar os círculos nesse post. O máximo de pontos que você pode ganhar por dia são 600, totalizando, portanto, o máximo de 4.200 pontos ao longo da semana. Se ambos chegarem a esse limite, perfeito: um empate saudável!

Dentro dessa competição, a plataforma guarda algumas cartas na manga para aprofundar ainda mais a motivação dos usuários. Você pode, por exemplo, receber uma notificação informando que seu amigo iniciou uma atividade e respondê-lo com respostas pré-definidas para incentivá-lo.

Também é possível conferir o progresso do seu amigo: basta ir ao app Atividade, no Apple Watch, e deslizar o dedo para a esquerda para ver a atividade compartilhada; lá, você toca na pessoa que quer conferir para ver os seus dados recentes — e pode, inclusive, mandar uma mensagem para ela dali mesmo. É possível, ainda, mandar uma mensagem geral para todos os seus competidores rolando até o fim da página de atividade compartilhada e tocando no botão “Enviar mensagem para todos”.

Caso você queira, por algum motivo, interromper ou cancelar a disputa com alguém, isso também é possível — de algumas formas. Para remover um amigo da disputa, basta abrir o app Atividade no iPhone, localizar a pessoa em questão na aba “Compartilhamento” e tocar em “Remover Amigo”. É possível, ainda, ocultar sua atividade de uma pessoa determinada nessa mesma aba — basta localizar a pessoa e tocar em “Ocultar minha atividade”. Por fim, na mesma tela você pode tocar na opção “Silenciar notificações” para não receber mais notificações dele.

Bons exercícios! 🏃🏼‍♂️