Filme da semana: compre o terror “A Freira” por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90. O título selecionado desta vez foi “A Freira”, filme de terror do cineasta britânico Corin Hardy.

Confira o trailer dele:

Eis o que a Apple diz sobre o filme:

Uma das franquias de terror mais bem-sucedidas do cinema chega ao quinto filme sem desgaste. Assim como “Annabelle” , “A Freira” explora os mitos apresentados em “Invocação do Mal” (2013), mas cria um microuniverso original: em 1952 o padre Burke (Demián Bichir) e a noviça Irene (Taissa Farmiga) investigam o suposto suicídio de uma freira em um monastério com uma história sinistra, na Romênia. O cineasta britânico Corin Hardy cria um suspense tenso e de personalidade, graças ao talento de Taissa, irmã de Vera Farmiga, atriz que faz o papel de Lorraine Warren desde o início da série.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

O Filme da semana para alguns é assustador; para outros, nem tanto; para mim, é apenas um spin-off. Bebendo da fonte de uma das franquias mais bem-sucedidas no gênero terror dos últimos tempos, essa produção tem uma ideia que por vezes se perde em meio ao seu roteiro, se aproveitando de um personagem muito bem criado, mas sem devidos retoques. A trama é pouco cativante, com momentos de susto, mas que poderia ter sido mais aprofundada. Não acredito que mereça uma continuação, mas é fato que em Hollywood fazem do limão, limonada — ou seja, sempre tem espaço para mais. Considero um filme de terror okay, nem mais nem menos.