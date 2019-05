Lady Gaga fará show na cerimônia de inauguração do Apple Park, amanhã

Na última semana, comentamos aqui o misterioso surgimento de um palco colorido nos jardins internos do Apple Park, desenhado por ninguém menos que Jony Ive e sua equipe. Na ocasião, explicamos que a estrutura seria utilizada numa celebração da abertura oficial do campus — já que, sim, apesar de ser utilizada já há mais de um ano, a sede da Maçã só agora será inaugurada oficialmente, com o processo de transição 100% concluído.

Agora, temos mais informações sobre o evento que ocorrerá amanhã: de acordo com o 9to5Mac, ninguém menos que Lady Gaga fará uma apresentação no palco do Apple Park para celebrar a inauguração do complexo — e homenagear o legado de Steve Jobs, como compartilhamos no post anterior.

Não se sabe ainda se a Apple fará algum tipo de transmissão do show, mas — como é costume nos eventos internos da empresa — é possível que a apresentação de Lady Gaga e o restante da cerimônia seja realmente exclusiva para os empregados e executivos da empresa que puderem estar lá no momento. Deve ser interessante trabalhar numa companhia que incidentalmente recebe o show de uma das maiores artistas da atualidade no quintal, não é verdade?

Tão legal quanto a apresentação é notar que o Apple Park inteirinho está sendo decorado com os motivos do arco-íris que acompanham a história da Apple — o logo da empresa teve essas cores até 1998, afinal de contas. O MacRumors trouxe algumas fotos de escadarias, corredores e itens de decoração e utilidade, como copos e cadernos, já decorados a caráter:

Ah, se eu fosse invisível…