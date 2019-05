Minecraft Earth usará realidade aumentada para levar os bloquinhos ao mundo real

Minecraft é um fenômeno poucas vezes vistos no mundo dos jogos — tanto é a Mojang, desenvolvedora que criou o jogo, foi adquirida por peso de ouro pela Microsoft há alguns anos. Agora, a farra dos bloquinhos de construção está dando seu passo mais significativo e chegando ao mundo real… de certa forma, claro.

A Microsoft anunciou hoje o mais novo título da franquia, chamado Minecraft Earth. Como você já deve ter imaginado, o jogo se aproveita das habilidades de realidade aumentada dos dispositivos móveis (no iOS e no Android) para levar as construções e mundos de Minecraft aos cenários reais, habilitando a colaboração entre jogadores e disputas por territórios.

Na experiência mais básica, os jogadores poderão construir edificações e cenários em “miniatura”, numa mesa ou superfície, e colocá-los em tamanho real em algum lugar do mundo. A Microsoft lembra que Minecraft Earth é construído sob a mesma base do jogo original, então os jogadores terão acesso aos mesmos tipos de blocos, elementos e recursos com os quais já são familiares.

Indo além na aventura, será possível viajar pela cidade para encontrar criaturas, coletar recursos e criar itens; em alguns pontos do mapa, estarão disponíveis “aventuras” que darão desafios em realidade aumentada aos jogadores (tanto sozinhos quanto em grupo) em troca de prêmios e bonificações dentro do universo. Também será necessário escapar dos vilões, que ameaçam a integridade das construções e a saúde dos personagens.

Vejam um trailer da brincadeira:

Minecraft Earth está disponível, por enquanto, em fase de testes fechada para jogadores cadastrados — você pode solicitar um convite nessa página, contanto que tenha um dispositivo rodando o iOS 10 ou superior (ou o Android 7.0 ou superior). O jogo chegará para o grande público no verão do hemisfério norte, que começará no próximo mês.

Incrível, não é?

via TechCrunch