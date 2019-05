Receita dos maiores jogos de Battle Royale ultrapassa US$2 bilhões

Se o universo dos jogos mobile é uma mina de dinheiro, uma das fontes da bonança certamente vem dos games de Battle Royale (jogos eletrônicos de batalha real). É indiscutível que o gênero está entre um dos mais populares da plataforma de dispositivos móveis e, nesse caso, com o sucesso vem (muito) dinheiro!

Foi exatamente o quanto esses jogos lucraram em plataformas móveis, como a App Store e o Google Play, que a firma de análise Sensor Tower divulgou no seu relatório mais recente. De acordo com a pesquisa, os cinco principais jogos de Battle Royale arrecadaram mais de US$2 bilhões em menos de dois anos!

A Sensor Tower somou, especificamente, as receitas dos seguinte games: Knives Out, Fortnite, PUBG MOBILE, Garena Free Fire e Rules of Survival. Knives Out liderou o ranking com uma receita de US$643 milhões, seguido por Fornite, com US$630 milhões — vale notar que, enquanto a receita do primeiro inclui as vendas no iOS e Android, a do segundo se restringe apenas à App Store.

Segundo a firma, os gastos dos jogadores com os cinco títulos supracitados alcançaram, somente durante o primeiro trimestre deste ano, US$476 milhões. Cerca de 31% desse montante foi arrematado pelo jogo da Tencent Games, PUBG MOBILE, que faturou US$148 milhões nesse período.

Fortnite, por outro lado, viu sua participação na receita total cair para 25% no trimestre passado (contra 34% no último trimestre de 2018) para aproximadamente US$119,4 milhões. Semelhantemente, Knives Out e Rules of Survival decresceram no primeiro trimestre de 2019 em relação ao último de 2018.

O analista Randy Nelson explicou essas quedas:

Existem algumas razões importantes pelas quais provavelmente veremos um declínio na receita desses títulos específicos. Por um lado, a categoria está ficando mais cheia, e certos títulos estão surgindo naturalmente como favoritos entre os jogadores. Então, no caso de PUBG MOBILE, por exemplo, estamos vendo o resultado de seus editores terem encontrado a fórmula certa para melhorar a monetização, seja por meio de eventos de tempo limitado, passes de batalha e outros conteúdos que não tinham no início períodos. Finalmente, há o simples fato de que alguns títulos estão diminuindo em popularidade. Não tenho certeza do que você está enxergando no segmento PC/console, mas no caso de Fortnite, por exemplo, podemos dizer que sua popularidade está diminuindo nos dispositivos móveis devido ao declínio nos gastos dos jogadores que estamos rastreando.

Ainda segundo a Sensor Tower, o impulso da receita geral dos jogos dessa categorias não deverá diminuir tão cedo, tendo em vista a expansão do Game for Peace (da Tencent) na China e a expansão de Fortnite por lá até o fim deste ano.

