Use o sistema do Face ID para fazer música… com as mãos!

Como nós já comentamos diversas vezes, o sistema TrueDepth (presente nos iPhones X, XS, XS Max e XR, bem como nos novos iPads Pro) abriu um mundo de possibilidades não só para a Apple propriamente dita, mas também para diversos desenvolvedores que aproveitam a tecnologia embutida na câmera e nos sensores frontais desses dispositivos para alguns usos bem interessantes.

Nesse sentido, um novo app chamado AirSynth utiliza, de uma maneira bem divertida, o sistema de câmeras e sensores de profundidade do Face ID para produzir sons. Com isso, o usuário simplesmente aproxima ou afasta as mãos acima da tela do iPhone ou iPad Pro para controlar o sintetizador (algo como um pseudo-teremim).

O software foi criado pelo desenvolvedor independente neozelandês David Wood (da roboheadz) e é uma pequena demonstração do tipo de dados que um desenvolvedor pode obter do hardware da Apple. Naturalmente, existem outros apps desse estilo na App Store, mas eles usam a câmera “comum” (2D) para “adivinhar” o quão perto um usuário está segurando suas mãos da tela.

O AirSynth possui uma interface limpa e objetiva que o permite configurar a visualização e o estilo do som que você quer produzir, possibilitando-o escolher entre seis modelos disponíveis. Ademais, assim como o Face ID funciona perfeitamente no escuro, o app também não terá problemas em identificar suas mãos em locais com pouca luminosidade.

É claro que nem tudo são flores: infelizmente, o app não conta com controles de gravação ou edição integrados; ou seja, não é possível salvar aquele som legal que você produziu no dispositivo (talvez se você usar o recurso de gravação nativo do iOS).

Notavelmente, o GarageBand (app de produção musical da Apple) para iOS possui um controle que aproveita os recursos de profundidade do sistema TrueDepth para a criação de sons, algo similar ao AirSynth. Com isso, é provável que agora ainda mais apps de música adotem a funcionalidade no futuro.

via 9to5Mac