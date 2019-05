Como usar o Apple Watch como controle remoto da sua Apple TV

Mural MM, edição LXXV Todo sábado, nós publicamos um novo Mural MM aqui no site. Esta é a edição LXXV. Funciona assim: semanalmente, selecionamos no Instagram cinco fotos de leitores do MacMagazine marcadas com a hashtag #MuralMM (de contas públicas e de preferência sem filtro) e que tenham, obviamente, sido tiradas com iPhones. Simples, assim! Confira as de hoje: […]

Tópicos do MM Fórum: MacBook Air vs. Pro, iPhone XS Max aquecendo, app para livros e mais! Semanalmente, o nosso moderador Ramon Nicotari seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui. Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral. Vamos aos links desta […]

Conceito: “Apple Lens” não tem medo de ser ridículo — o que é bom Nós já vimos alguns conceitos para os rumorejados óculos inteligentes da Apple, que poderão ou não vir a existir algum dia. Nenhum deles até agora, entretanto, abraçou a ideia essencialmente ridícula e distópica que é você ter uma peça tecnológica complementando sua visão a todo momento com informações, contatos e — claro — publicidade. Até […]