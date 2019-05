Agora é possível acessar a biblioteca do Spotify no Apple Watch; Instagram e Outlook são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações mais importantes de aplicativos populares da App Store! Vamos dar uma olhada nelas a seguir.

Spotify

A maior plataforma de streaming musical do mundo não costuma listar as novidades dos seus apps, mas nosso leitor Jean Marcos Zanatta notou (obrigado!) uma adição bem importante feita recentemente: agora, quem usa o Spotify no Apple Watch pode ter acesso à própria biblioteca diretamente do relógio.

Com a novidade, é possível acessar não só a sua biblioteca de músicas salvas no Spotify, mas suas playlists, artistas, álbuns, podcasts e muito mais. Com isso, o uso da plataforma pelo watchOS fica muito mais independente. Boa notícia, não?

Instagram

A plataforma de vídeos do Instagram, o IGTV, pode não ter decolado até o momento, mas isso não significa que o Facebook está deixando-a de lado — muito pelo contrário.

O IGTV recebeu hoje um belo banho de loja incorporando muitas das velhas táticas da gigante de Mark Zuckerberg — como inspirar-se demasiadamente em concorrentes surfando numa onda melhor.

As informações são do TechCrunch: no redesign do IGTV, a interface de rolagem horizontal foi substituída por outra com base em quadrinhos dispostos verticalmente, como no novo fenômeno asiático TikTok ou no Snapchat. Além disso, as categorias foram totalmente extintas — agora, temos apenas um feed único de conteúdos que poderão lhe interessar.

As novidades no IGTV já estão começando a ser liberadas para os usuários e deverão chegar a todos ao longo das próximas semanas.

Outlook

Pela segunda vez em semanas, a Microsoft liberou uma atualização para seu cliente de emails focada no Apple Watch — mas se a anterior trazia novas complicações para a versão mais recente do reloginho, o mais novo update concentra-se nas notificações enviadas ao watchOS.

Com as novas notificações, você pode ver as primeiras linhas dos emails recebidos, bem como informações detalhadas dos eventos do seu calendário e dos lembretes configurados pelo Outlook — tudo isso diretamente na notificação enviada ao Apple Watch. Além disso, agora as notificações de emails vibram no relógio para que você não perca nenhuma mensagem nova.