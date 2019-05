Microsoft disponibiliza navegador Edge para macOS em versão prévia

No início do mês, a Microsoft finalmente mostrou — após um anúncio feito no fim do ano passado — o seu navegador Edge rodando no macOS com o motor de renderização Chromium, do Google. Logo em seguida, alguns links da própria empresa vazaram com versões beta do browser, mas o período de testes ainda não tinha começado oficialmente. Agora, sim.

A partir de hoje, usuários do macOS podem baixar uma versão prévia do Microsoft Edge para o sistema — bem como a nova versão do navegador para o Windows 10, também baseada na engine do Google Chrome.

Por enquanto, o software ainda está em fase Canary (alpha), o que significa um estágio inicial de testes; não é recomendável, portanto, que você faça o download do browser com intenção de torná-lo seu navegador principal, por ora. A Microsoft afirma que as versões Dev (beta) do Edge serão disponibilizadas “em breve”, e será possível rodá-las lado a lado, inclusive, para comparações.

Algumas boas novidades já estão presentes nessa primeira versão de testes oficial do Edge para macOS: temos desde já, por exemplo, suporte à Touch Bar de MacBooks Pro — a partir da qual é possível acessar favoritos, navegar entre abas ou controlar a mídia sendo reproduzida. A interface (já pronta pro Modo Escuro do macOS Mojave) também recebeu retoques, com fontes suavizadas e cantos mais arredondados que ficam mais confortáveis com o resto da interface do Mac.

A Microsoft nota ainda que, com a nova engine, desenvolvedores podem se tranquilizar com o fato de que websites serão renderizados de forma consistente no macOS e no Windows, com experiências similares em ambas as plataformas. Sempre bom, não é mesmo?

A versão prévia do Edge para macOS pode ser obtida nessa página.

via The Verge