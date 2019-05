Apple consertará MacBooks Pro de 13″ com problemas de retroiluminação da tela

O dia está movimentado em Cupertino, hoje: a Apple lançou de surpresa os novos MacBooks Pro com processadores Intel de oitava e nona gerações e, ainda por cima, anunciou a expansão do recall de Macs que apresentarem problemas nos seus teclados borboleta.

Agora, mais um programa foi iniciado: o de reparo para MacBooks Pro de 13″ que apresentam o temido problema do “flexgate”, que causa instabilidade na retroiluminação da tela das máquinas por conta do tipo de instalação dos cabos flex que ligam a tela à placa lógica — esse artigo detalha a situação com mais informações.

A Apple não tinha ainda reconhecido a falha, mas agora finalmente admitiu que “uma porcentagem muito pequena” de MacBooks Pro de 13 polegadas, modelo 2016, podem sofrer com os problemas do “flexgate”. Apenas para não deixar dúvidas, estes são os modelos cobertos pelo programa:

MacBook Pro de 13″ (2016, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro de 13″ (2016, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBooks Pro de 15 polegadas, bem como modelos de outros anos, não entram no programa — ao menos não por enquanto.

Se o seu MacBook Pro é um dos modelos acima listados e apresentar os tais problemas na retroiluminação na tela, você pode entrar em contato com o Suporte da Apple ou fazer um agendamento para levar a máquina a uma loja oficial da Maçã ou a um Centro de Serviço Autorizado Apple; mesmo que o computador esteja fora da garantia, a Maçã realizará o reparo do problema com a troca do LCD danificado.

É bom notar que o programa estará disponível para os MacBooks Pro por quatro anos após a data de compra do computador ou por dois anos após o dia de hoje (21 de maio de 2019) — o que for maior.

MacBook Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$ 10.529,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 974,92

Lançamento: 2019

via MacRumors