Apple é eleita “Anunciante Criativa do Ano” em Cannes Lions

Novos iMacs estão agora disponíveis para compra no Brasil Apresentados em meados de março e homologados pela Anatel pouco mais de um mês depois, os novos iMacs estão agora disponíveis para compra nas lojas (online e físicas) da Apple. O visual dos desktops permanece o mesmo, mas por dentro muita coisa mudou. Eles vêm com processadores Intel de 9ª geração com até 8 núcleos […]

Apple lança novos MacBooks Pro, agora com até 8 núcleos! De surpresa, a Apple lançou hoje novos MacBooks Pro com processadores Intel Core de oitava e nona gerações mais rápidos, com até oito núcleos e oferecendo velocidades Turbo Boost de até 5GHz — a primeira vez que um portátil da Apple pode ser configurado dessa forma! Isso, é claro, no modelo de 15 polegadas; no […]

Promoções do dia na App Store: Carbo, Depello, Money Pro: Finanças Pessoais e mais! Nesta terça-feira, aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores! O nosso destaque do dia vai para o Carbo, desenvolvido pela Creaceed — já famosa pela criação do Prizmo. Organize as suas anotações, os seus desenhos e rascunhos diretamente do seu iGadget. O Carbo permite captar e organizar notas escritas e desenhos, trazendo a […]