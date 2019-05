Apple entra para categoria “outros” no mercado de alto-falantes inteligentes

Até alguns anos, antes de virar basicamente o epicentro da nova estratégia de serviços da empresa, a Apple TV era considerada um “hobby” pela Maçã — isto é, um produto com poucas vendas mas consistentemente bem-avaliado por seus consumidores e, talvez por isso, com lugar de destaque no catálogo da empresa. Agora, tudo se desenha para que o HomePod tome esse lugar.

No mais recente estudo da Canalys [PDF] sobre o mercado global de alto-falantes inteligentes, a Maçã deixou de ter um lugar entre as cinco principais fabricantes do segmento e entrou na categoria “outros”, que engloba todo o universo restante. Ou seja, o HomePod continua não obtendo uma recepção particularmente calorosa por parte do público, mesmo com uma publicidade regular da Apple e até um corte razoável no seu preço.

É bem verdade que o fato de a Apple ter entrado no bolo de fabricantes secundárias tem algumas explicações: a principal delas é o fato de que a China ultrapassou com força os Estados Unidos como principal mercado consumidor de alto-falantes inteligentes. O país asiático viu as vendas desses dispositivos crescer em 500% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior; com isso, ficou com 51% dos smart speakers vendidos no mundo — os EUA ficaram com 24%.

Com o domínio chinês da categoria, boa parte do Top 5 ficou com empresas locais — até porque os chineses estão cada vez mais tendentes a companhias criadas dentro da Muralha, como vimos novamente ontem. Sem surpresas, a Amazon ficou com a liderança da categoria, abocanhando 22,1% do mercado e 4,6 milhões de dispositivos despachados. Google, Baidu, Alibaba e Xiaomi completaram as cinco primeiras colocações — todos com crescimento, exceto o Baidu, que entrou no mercado recentemente e já conquistou grande sucesso.

Será que a Apple precisará criar uma versão mais barata do HomePod para competir com mais força nesse mercado ou a empresa está confortável na sua posição atual?

via 9to5Mac