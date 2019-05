Apple lança novos MacBooks Pro, agora com até 8 núcleos!

De surpresa, a Apple lançou hoje novos MacBooks Pro com processadores Intel Core de oitava e nona gerações mais rápidos, com até oito núcleos e oferecendo velocidades Turbo Boost de até 5GHz — a primeira vez que um portátil da Apple pode ser configurado dessa forma! Isso, é claro, no modelo de 15 polegadas; no de 13″, os processadores são quad-core com Turbo Boost de até 4,7GHz.

Segundo a Apple, o novo modelo de oito núcleos é 2x mais rápido que um MacBook Pro de quatro núcleos da geração anterior e tem 40% mais desempenho se comparado a um MacBook Pro de seis núcleos.

“Seja um estudante de faculdade que esteja estudando, desenvolvendo aplicativos de nível internacional ou editores de vídeo criando filmes, estamos constantemente impressionados com o que nossos clientes fazem com o seus MacBooks Pro”, disse Tom Boger, diretor sênior de marketing de produtos Mac da Apple. “Agora com processadores de 8 núcleos para um incrível aumento de desempenho, juntamente à impressionante tela Retina, armazenamento mais rápidos, autonomia de bateria para todo o dia e rodando o macOS, o MacBook Pro continua sendo o melhor notebook profissional do mundo e mal podemos esperar para ele chegar às mãos dos nossos clientes para ver o que eles farão.”

Ainda segundo a empresa, com o novo MacBook Pro de oito núcleos, produtores musicais podem reproduzir projetos massivos de várias faixas com até 2x mais plugins do Alchemy no Logic Pro X; designers 3D podem renderizar cenas até 2x mais rápido no Maya Arnold; fotógrafos podem aplicar edições e filtros complexos até 75% mais rápido no Photoshop; desenvolvedores, por sua vez, podem compilar código até 65% mais rápido no Xcode; cientistas e pesquisadores podem calcular simulações complexas de dinâmica de fluidos até 50% mais rápido em TetrUSS; e editores de vídeo podem editar até 11 fluxos multicam simultâneos de vídeo 4K no Final Cut Pro X.

O display Retina continua com 500 nits de brilho, suporte a ampla gama de cores P3 e tecnologia True Tone, para uma experiência de visualização natural e realista. Ele também vem com alto-falantes estéreo imersivos com som estéreo amplo, a segurança e a conveniência do Touch ID, controles dinâmicos e contextuais com a Touch Bar e um grande trackpad Force Touch. O MacBook Pro também possui armazenamento SSD extremamente rápido, o chip de segurança Apple T2 para segurança aprimorada e portas Thunderbolt 3 potentes e versáteis para transferência de dados, carregamento e conexão de até duas telas 5K ou quatro GPUs externas.

Novo teclado

Com esse modelo 2019, a Apple quer — pelo menos tentar — resolver o problema dos teclados com mecanismo borboleta de uma vez por todas.

Ao TechCrunch, a empresa informou que mudou os materiais do mecanismo dos teclados borboleta, afirmando que essa nova composição reduzirá substancialmente o problema de tecla duplicada e/ou de falha — sem especificar exatamente o que foi feito.

Recall

Ainda segundo o TechCrunch, embora a Apple acredite que essa mudança no teclado resolverá tudo de uma vez por todas, a empresa incluiu todos os teclados com mecanismo borboleta (de toda a sua linha de notebooks) no programa de reparo de teclados — anteriormente, apenas modelos 2015, 2016 e 2017 de MacBooks [Pro] faziam parte do programa; agora, entram na brincadeira também os MacBooks Air de 2018 e os MacBooks Pro de 2018 e de 2019 (sim, o lançamento de hoje já faz parte do programa)!

Eis as máquinas que agora fazem parte do recall:

MacBook (Retina, 12 polegadas, início de 2015)

MacBook (Retina, 12 polegadas, início de 2016)

MacBook (Retina, 12 polegadas, 2017)

MacBook Air (Retina, 13 polegadas, 2018)

MacBook Pro (13 polegadas, 2016, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2017, duas portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2016, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (13 polegadas, 2017, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 polegadas, 2016)

MacBook Pro (15 polegadas, 2017)

MacBook Pro (13 polegadas, 2018, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 polegadas, 2018)

MacBook Pro (13 polegadas, 2019, quatro portas Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 polegadas, 2019)

Se você tiver uma dessas máquinas e elas apresentarem problemas no teclado, a Apple substituirá pelo novo mecanismo borboleta de quarta geração — o “novo” teclado não muda, segundo a Apple, a aparência ou a experiência de utilização/digitação das gerações anteriores.

No mais, a Apple informou também que está fazendo melhorias substanciais nos processos de reparo desses teclados nas Apple Stores a fim de acelerar tudo e deixar o cliente o menor tempo possível sem sua máquina.

Preços

Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os preços dos MacBooks Pro continuam iguais.

Por aqui, o modelo de 13″ sem Touch Bar (que não foi atualizado) começa em R$11.700; o modelo de 13″ com Touch Bar custa a partir de R$16.200, enquanto o de 15″ começa em R$21.300. Lá fora, os preços começam respectivamente em US$1.300, US$1.800 e US$2.400.