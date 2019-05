Firefox 67 está mais rápido e traz novos controles de privacidade

O Firefox pode não ter mais a relevância que tinha nos áureos tempos da internet, mas isso não significa que a Mozilla tenha deixado o experiente navegador para trás. Muito pelo contrário: a fundação continua atualizando o browser com uma velocidade bastante saudável — basta ver a nova versão 67, liberada hoje.

Com a atualização, a Mozilla promete transformar o Firefox num navegador ainda mais rápido — o que parece ser um foco bastante particular da fundação, considerando que já tínhamos ganhado um update focado em velocidade no mês de novembro passado.

Na versão 67, os desenvolvedores passaram um pente-fino nas áreas do navegador que podiam receber ajustes para aprimorar a velocidade e, com isso, os scripts de páginas populares como a do Google, do Instagram e da Amazon carregam de 40% a 80% mais rapidamente. Além disso, agora o recurso de auto-fill só é carregado quando há um formulário na página, o que também aumenta a velocidade do browser.

A nova versão do Firefox também é inteligente o bastante para detectar quando o computador está com pouca memória livre (menos de 400MB) e, nesses casos, suspender abas velhas ou não utilizadas — elas recarregarão rapidamente quando você clicar nelas de novo, claro.

Também temos, na atualização, novos recursos para proteger o usuário de técnicas de fingerprinting (uma forma de rastreamento que captura mais dados que os cookies) e mineração de criptomoedas. Basta ativar a opção correspondente e o navegador ativará protocolos os quais evitam que sites realizem essas duas (ou uma das duas, você escolhe) práticas com o usuário.

Outras novidades no Firefox 67 incluem a possibilidade de salvar senhas temporariamente e usar extensões no modo privado, bem como uma barra de ferramentas acessível pelas setas do teclado. A atualização já está disponível para todos os usuários no macOS, no Windows e no Linux.