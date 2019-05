Google alfineta a Apple em novo comercial do Pixel 3a sobre… mapas?

O mundo da tecnologia é assim: em meio aos altos e baixos, não dá para esquecer que no fim as fabricantes de hardware, como a Apple e o Google, são concorrentes umas das outras — e a gigante de Mountain View fez questão de destacar a “rixa” com a Maçã no comercial acima, promovendo o recém-lançado Pixel 3a.

Desta vez, o anúncio compara a navegação pelo Apple Maps, em um iPhone, com o Google Maps, no Pixel 3a. Inicialmente, o comercial mostra um usuário navegando com dificuldade a partir dos mapas da Apple, enquanto no Pixel 3a a nova ferramenta de AR exibe, na tela, as direções daquela rota de forma bem mais prática e intuitiva.

Naturalmente, após exibir um recurso “muito avançado” no seu dispositivo, o Google compara os preços de ambos, sugerindo que por um dispositivo bem mais em conta (o Pixel 3a de 64GB é vendido por US$400, enquanto o iPhone XS de 64GB custa US$1.000), você leva recursos “mais avançados”.

O recurso destacado no comercial foi anunciado durante a Google I/O 2019 para os dispositivos da linha Pixel (2, 3 e 3a), que contam agora com um modo de navegação AR do Google Maps. Com isso, usuários desses dispositivos têm a opção de sobrepor sinais de ruas, setas e outros indicadores que dão uma ideia melhor de onde seguir ao navegar por meio de rotas a pé.

Para tanto, o Google combinou a tecnologia de AR, os dados do Street View, aprendizado de máquina e o serviço de posicionamento visual (VPS) para ajudar a identificar sua posição atual e para onde você precisa ir. A questão é que, bem, o Google também liberará essa função para o app Maps no iOS.

Essa não é a primeira vez que o Google cutuca a Maçã na sua publicidade. No começo deste ano, a empresa comparou imagens tiradas pelo iPhone XS e pelo Pixel 3 para mostrar o recurso Night Sight desse dispositivo; mais recentemente, um outdoor combinou a primeira jogada de marketing da empresa com a do comercial acima para comparar as tecnologias e o preço cobrado pelo iPhone XS e o Pixel 3a.

Pois bem, o que acharam? 😛

via PhoneArena